Actor Eleazar Gómez es detenido en México por intento de feminicidio

Este jueves 5 de octubre se reportó que Eleazar Gómez fue puesto a disposición de las autoridades mexicanas por intento de feminicidio contra la cantante peruana Stephanie Valenzuela.

El actor de 34 años fue arrestado en la colonia Nápoles por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, luego de que los vecinos llamaron a la Policía al oír los pedidos de ayuda de una mujer, quien sería la modelo arequipeña.

El periodista Carlos Jiménez fue quien difundió la información a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el artista mexicano ya se encuentra en la Fiscalía General de Justicia en la Alcaldía de Benito Juárez.

“Detienen a Eleazar Gómez por golpear a su novia. Vecinos pidieron apoyo al escuchar los gritos de auxilio de la mujer. Está detenido en instalaciones de Fiscalía”, escribió el comunicador en un primer tuit.

“La modelo peruana Stephanie Valenzuela es la mujer agredida por el actor Eleazar Gómez”, agregó en un segundo mensaje.

Hasta el momento no se saben más detalles del supuesto intento de feminicidio, pero vale recordar que la modelo Vanessa López denunció públicamente al actor en el 2017 por haberla maltratado física y psicológicamente durante sus 10 meses de relación.

“Hubo cosas muy feas. No lo hice público porque no quería que se hiciera escándalo. Una vez llegó la Policía y teníamos miedo que se hiciera escándalo, pero son cosas que al parecer no le importan y, cuando se enojaba, lo demostraba donde fuera”, confesó en el programa Hoy de Televisa.

Aunque eso no fue todo, ya que ese mismo año TvNotas sacó a la luz una entrevista con un amigo de Eleazar Gómez, quien aseguró que Danna Paola también fue víctima de violencia por parte del actor mientras fueron enamorados.

