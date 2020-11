Nicola Porcella está a la espera de un trabajo en México: “Sería lo más grande que me ha pasado"

Nicola Porcella reveló que se encuentra a la espera de un trabajo en México. Así lo dio a conocer en una entrevista de Instagram, que le realizó el programa ‘Zumba y la banda de colores’ donde, además, no descartó regresar al reality peruano.

“Antes de regresar de México me hicieron no una propuesta, sino me dijeron que había una posibilidad (de trabajo). Si me sale eso, sería lo más grande que me ha pasado en mis ocho años (de carrera). Esperemos que salga, si no sale hay otras posibilidades en México”, sostuvo al inicio.

“Mi idea principal es seguir trabajando allá pero no descarto regresar a Perú. No es un retroceso. Todo lo contrario; el Perú es mi casa y si se presenta una oportunidad para seguir creciendo, bienvenido sea”, mencionó el modelo.

Asimismo, comentó acerca de la buena relación que ha forjado con una de las productoras más reconocidas de Televisa, Magda Rodríguez.

“Llegar allá fue comenzar de cero. Creo que para cualquier persona que trabaja en el medio, llegar y que te presenten a la gente de Televisa, a los productores, trabajar con Magda Rodríguez que es una de las productoras más grandes, que Magda te invite a su casa y que te tenga considerado siempre en todos los proyectos que tiene en mente… El día que salí de Televisa y regresaba al avión se me salían las lágrimas dije: '¡Lo logré!”, reveló el popular ‘Capi’.

Por otro lado, Nicola Porcella aseguró que no descarta la posibilidad de volver a Esto es guerra, pese a haber estado en Televisa.

“Yo he dicho que no, que es una etapa cerrada, pero esas etapas nunca se cierran. Yo tengo mucho respeto, cariño y más que como un productor lo veo como un amigo, Peter fue el que mandó a México. Y si Peter me dice: ‘Necesito que estés acá’, se conversará. El mundo de la televisión es de altibajos, un día estás arriba otro abajo. Entonces, hay que reinventarnos”, agregó.

