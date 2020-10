Brunella Horna explica por qué estará alejada de Richard Acuña por un tiempo [VIDEO]

Le da su apoyo. Brunella Horna contó que estará separada por un tiempo de Richard Acuña porque él estará dedicado a la campaña presidencial de su padre, César Acuña, y tendrá que viajar constantemente al interior del país.

“Él ahorita trabajará un montón, está trabajando con su papá. Entonces, vamos a estar un poco distanciados. Él viajará por todo el Perú. Yo ya me quedo acá en Lima. Es lo que toca, siempre supe que llegaría el momento que viajaría un montón”, sostuvo para las cámaras de América Espectáculos.

“El lunes empieza. Estaremos distanciados cinco meses más o menos”, agregó la modelo.

Por otro lado, no dudó en apoyar y expresarle sus mejores deseos a Vanessa Terkes, quien anunció, hace unos días, su precanditura al Congreso por el partido de Alianza Para el Progreso (APP).

“Va con el partido de mi suegro (César Acuña). En verdad, desearle lo mejor. Ella trabaja hace mucho tiempo apoyando a las personas. Siempre me comentaba cuando me la encontraba aquí (en las instalaciones de América TV) que tenía su ONG, que es Corazón terco, entonces, no es que sea una improvisada. Ha estado trabajando hace mucho tiempo”, sostuvo la trujillana.

Brunella Horna revela cómo es la convivencia con Richard Acuña

Brunella Horna contó detalles de cómo fue la convivencia con su pareja, con quien permaneció siete meses en Trujillo por la pandemia.

“De hecho que la cuarentena nos ayudó un montón. Nunca estuvimos tanto tiempo juntos. Nuestra relación era de muchos viajes. Ahora, que estuvimos más tiempo juntos, fue medio raro al inicio, pero luego nos comenzamos a acostumbrar. Yo soy súper tranquila y no me hago pleitos con nada”, precisó la ex chica reality a las cámaras de América Espectáculos.

