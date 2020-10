Yiddá Eslava tras el nacimiento de Maro: “Llegó para aumentar la felicidad que Tomás nos dio”

View this post on Instagram

Efectivamente el amor no tiene límites. Hoy llego Maro, más que para completar diría yo para aumentar la felicidad que Tomás nos dio, es indescriptible lo que podemos sentir por nuestros hijos, son lo más maravilloso y la mejor decisión que hemos podido tomar en la vida, te amo tanto @julianzucchi ❤️ Y ustedes ¿Qué sintieron en el nacimiento de sus hijos?