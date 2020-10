Kim Kardashian celebró sus 40 años en una playa privada rodeada de familiares y amigos

Kim Kardashian celebró el pasado 21 de octubre sus 40 años de vida. La influencer pasó un cumpleaños diferente debido a las normas regidas por la pandemia del coronavirus.

Días después de su cumpleaños, la hermana mayor de Kylie Jenner compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de fotos de cómo fue su fiesta en una playa privada y rodeada de sus seres más queridos.

“40 y sintiéndome tan humilde y bendecida. No hay un solo día que dé por sentado, especialmente, durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy”, escribió Kim Kardashian en su publicación.

Asimismo, la esposa Kanye West señaló que todos sus invitados pasaron por exámenes y una cuarentena antes de viajar con ella. Los asistentes no sabían nada de la celebración.

“Antes del coronavirus, no creo que ninguno de nosotros apreciara realmente el simple lujo que era poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un entorno seguro. Después de 2 semanas de múltiples exámenes de salud y pedirles a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada, donde pudimos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento. Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más”, agregó en Instagram.

Kim Kardashian se mostró agradecida por estar junto a sus familiares y tener la solvencia económica para poder disfrutar con ellos.

“Me doy cuenta de que, para la mayoría de las personas, esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento, así que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida”, señaló.

En las fotos de Kim Kardashian, se pudo ver a sus hermanos Kourtney, Kholé y Rob Kardashian, y a su media hermana Kendall Jenner. En otra publicación, aparecieron Kris Jenner, Tristan Thompson, Corey Gamble, Scott Disick y amigos cercanos de la celebridad.

