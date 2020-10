Breaking Music: el significado de la música más allá de los países

El famoso barítono alemán Benjamin Appl recorre la ciudad de Buenos Aires (Argentina) para conocer de cerca el tango e integrarlo al lied (género clásico), durante el documental Breaking Music que mañana domingo estrenará Film&Arts a las 8 de la noche.

A lo largo del especial, Appl visita lugares emblemáticos donde se cultiva el tango, además conversa con músicos y hasta aprende a bailar con los danzantes de las plazas y calles. “Creo que lo más maravilloso fue el entendimiento mutuo. Abrirse a una experiencia nueva donde no sabes a dónde irás, a quién conocerás y qué pasará mañana. Se trata de, simplemente, confiar en el otro, en la música y la experiencia de entender a otros músicos que hacen un tipo de música distinta. Me parece que ese es el mensaje más grande de este documental”, declaró a La República el intérprete a través de una entrevista vía zoom.

“Ahora que las familias están en casa y muchas personas separadas en estos tiempos de pandemia, creo que esta producción es un símbolo de apertura, unión, entendimiento y respeto hacia el otro. Es un bello mensaje para todos y para mí mismo también”, añadió.

Para la realización del documental, Benjamin Appl convivió durante seis días con músicos, bailarines y cultores del tango en la ciudad de Buenos Aires, de quienes aprendió a conocer de cerca el género. También tuvo algunos contratiempos, desencuentros y experiencias caseras con la gente y las comidas.

“La experiencia de trabajar con Benjamin fue increíble. He visto tantos documentales y perfiles de personas a lo largo de estos años en Film&Arts, que una de las ideas era hacer un nuevo formato de programa que hablara de cómo es realmente una persona. Lo interesante aquí es que expusimos a Benjamin a interacciones y problemas reales. Casi siempre a un artista se le pinta como perfecto, limpio y puro, y no, acá accedes a la profundidad del alma de Benjamín porque no solo ves sus capacidades artísticas, sino su capacidad de observar, su empatía tolerancia y frustración. Muestra su resiliencia y a veces su impaciencia”, cuenta el productor general de Film&Arts y Marcelo Lezama.

Para Appl, de 38 años, el trabajo resultó tan gratificante que le gustaría repetir la experiencia con otros géneros como el vals de Chabuca Granda: “Me encantaría ser parte de proyectos así. Es una oportunidad única para cualquier artista, ya que no se presentan tan seguido. Solo unos pocos logran hacerlo, lo cual me parece una pena porque sería una gran oportunidad para aprender de otros intérpretes. Me gustaría experimentar ese tipo de cosas cuando vaya a Perú, Brasil o cualquier otra parte del mundo”, dice.

Luego de conocer el tango, Appl hizo un concierto en Berlin y lo incluyó en el lied. “Cuando hicimos el concierto en Berlín leí un guion que había escrito en base a mis impresiones y experiencias. Lo interesante fue que la gente no había visto el documental, solo escuchó mi historia y ellos crearon la suya individualmente en sus mentes. Había gente de Argentina y Latinoamérica entre la audiencia y fue interesante verlos conversar entre sí luego del recital. Fue agradable para ellos que se hable de su país en un país extranjero, y para mí también fue una gran experiencia. Los alemanes ahora escuchan más el tango e incluso se animan a viajar a Latinoamérica. El significado de la música va más allá de ciudades o países, se trata realmente del ser humano abriéndose a compartir y experimentar cosas”, dice.

Marcelo Lezama asegura que lo hecho con Benjamin Appl es solo la punta de iceberg y que la próxima protagonista del Breaking Music será una mujer. “Es difícil conseguir gente como Benjamín, pero posiblemente sea una artista, una mujer que recorra la música de España. Lo lindo es que es un formato abierto”.