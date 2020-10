Pareja de Karla Tarazona se solidarizó con persona afectada del incendio en La Cachina

Se solidarizó. El empresario Rafael Fernández, actual pareja de Karla Tarazona, ayudará a una comerciante afectada por el segundo incendio ocurrido en el mercado La Cachina.

Como se recuerda, el pasado miércoles 21 de octubre ardió en llamas el mencionado centro de abastos ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Comerciantes no pudieron recuperar sus negocios, debido al fuego que arrasó con los locales de venta.

En el programa En exclusiva, se presentó una persona de la tercera edad, la cual contaba que todos sus productos los perdió en el incendio. De un momento a otro, el dueño de la empresa Eegtreme apareció a través de una videollamada para solidarizarse con la víctima.

“He escuchado su caso y nos ha conmovido mucho lo que le ha pasado. Como empresa la vamos a apoyar para que pueda pagar su alquiler”, dijo Rafael Fernández.

La pareja de Karla Tarazona mencionó que entregará, durante tres meses, alimentos mientras se recupera de esta pérdida. La señora agradeció el apoyo del gerente, quien le respondió al devolverle el gesto.

“Gracias, señora. No es necesario que me agradezca. Yo lo hago con mucho gusto y espero poder ayudar en algo. Tenga fe de que las cosas se van a solucionar. Acá estoy para ayudarla. No pierda la fe”, expresó Fernández.

