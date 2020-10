Carlos Barraza revela que invirtió sus ahorros para grabar tema junto a Daniela Darcourt y Maricarmen Marín

Carlos ‘Tomate’ Barraza no se quedó con los brazos cruzados ante la pandemia y continuó apostando por la música.

A pesar de la crisis sanitaria por el coronavirus, que afectó a la industria del entretenimiento, el cantante y exconductor de televisión tomó la decisión de invertir todos sus ahorros para lanzar su nuevo tema “Mis sentimientos” con Daniela Darcourt y Maricarmen Marín.

“Estamos tocando nuestros ahorros y solventamos nuestras cosas porque amamos la música. La verdad que en toda la pandemia no me había atrevido a realizar nada hasta no tener algo fuerte, pero tenemos que continuar, así que esta grabación la hice con un recurso propio. Nosotros estamos perdiendo una gran cantidad de dinero porque ya no hacemos 18 shows a la semana. Gracias a Dios, también tengo trabajo en la radio”, contó el artista en un comunicado de prensa.

En este sentido, Carlos Barraza espera que su nuevo single en versión cumbia, grabado con voz de las dos cantantes, sea un éxito y puedan seguir con algunos conciertos virtuales con su orquesta.

Adicionalmente, contó que grabó el mismo tema en versión salsa, pero solo con Daniela Darcourt.

Recordó que la idea de juntarse con Maricarmen Marín y Daniela Darcourt para “Mis sentimientos” fue su iniciativa debido a que son sus amigas y son muy conocidas en el ambiente artístico.

“Tenemos una amistad bastante fuerte y cuando les propuse el tema, les gustó, y ha quedado muy bien el producto”, indicó.

Asimismo, Carlos ‘Tomate’ Barraza señaló que también grabó el video, y fue toda una novedad, ya que se realizó con las caricaturas de los cantantes.

“Estamos innovando y tenemos muy buena reacción del público. Nos está yendo bastante chévere”, dijo el expresentador de Latina.

