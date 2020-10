Dulce María celebra su primer aniversario de boda con tierno mensaje a su esposo Paco Álvarez

View this post on Instagram

Hace un año nos casamos por el civil y ante nuestros seres más queridos y cercanos , no recuerdo haber estado más feliz en mucho tiempo , el tiempo pasa muy rápido , ver esas fotos me llenan de alegría y nostalgia a la vez por vernos a todos reunidos , abrazándonos ,besándonos amándonos ,brindando celebrando el amor y la vida , La familia ❤️🙌🏼🙏🏻 ...disfruté cada segundo al máximo ,quien iba a decir que este año sería tan diferente y estaríamos lejos de la gente que amamos también por amor ,por cuidarnos . Le doy Gracias a Dios por encontrarnos ,por poner en mi camino a un hombre tan increíble como tú , con el corazón tan grande , siempre dispuesto a amar , a escuchar, comprender y calentar mi corazón con tu amor ❤️ quien iba a decir también que ese amor tan grande que llego a cambiarnos la vida ahora se ha convertido en un ser hermoso lleno de luz , en una bebita valiente que crece en mi vientre y que es fruto del amor puro que nos tenemos . Amo estar construyendo contigo nuestra tribu ,nuestra familia❤️ Te amo @pacoalvarezv