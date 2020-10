Valeria Flórez, ex América Kids: “Me encanta conducir y actuar, pero quiero dedicarme a la música”

A sus cortos 24 años, Valeria Flórez ha logrado incursionar en el mundo artístico y de las comunicaciones, donde se ha desarrollado como actriz, conductora de TV y radio y, más recientemente, como cantante.

Después de 13 años del primer episodio de América Kids (programa infantil que la lanzó a la fama), la joven actriz y animadora estrenó el tema “Ya no” y ahora se proyecta a dedicarse de lleno a la música para convertirse en una reconocida intérprete peruana.

En conversación con La República, Valeria Flórez habló del videoclip de su primer single, el mensaje de empoderamiento que transmite este con relación al maltrato a la mujer y sus metas como artista.

Ganaste popularidad hace unos años al ser parte de América Kids y ahora acabas de lanzarte como cantante. ¿Qué sientes al mirar atrás y notar tu crecimiento como artista?

A veces siento que ha sido un sueño, que solo ha estado en mi cabeza, pero después veo las fotos y me doy cuenta de que es real, sobre todo porque mucha gente se acuerda de América Kids y me sigue por ello. Para mí fue una experiencia increíble vivir eso a tan corta edad (10 años), me encantó, fue una de las etapas más bonitas de mi vida.

Actualmente te desempeñas como locutora radial en Onda Cero. Antes presentabas las canciones del momento y ahora escuchas la tuya...

Sí, es algo increíble. No he llegado a presentar mi canción todavía, pero he escuchado que varias personas la piden y es realmente sorprendente, te llena, es inexplicable.

Estrenaste hace una semana el videoclip de tu primer tema, “Ya no”, con el cual buscas crear conciencia sobre la violencia de género

Cuando me mostraron la canción, que es una composición de Alessandra Rodríguez y Jesús Rodríguez, dije ‘Esta es’ porque me gustaba la melodía y todo, pero, además, me encantaba el mensaje que daba. El maltrato a la mujer es algo que se tiene que tocar porque sucede mucho y a gran escala. Con esta canción quise dar un mensaje de optimismo a las chicas que han vivido esto porque el maltrato no es solo que te toquen, sino que te humillen, te falten el respeto, te minimicen. Espero que esta canción les dé un poco de fuerza para que puedan decir ‘Ya no’ y finalizar esa situación. Ese es el propósito.

¿Alguna vez te ha tocado vivir una situación de este tipo?

En el trabajo, una vez he sentido que me han minimizado por ser mujer, pero nunca me ha maltratado una pareja. Si he tenido amigas que me han contado casos graves y es complicado. Sí me molesta y me apena que pasen por esa situación, no me imagino como sería si me sucediera a mí.

Diego Val es el protagonista y productor del videoclip de “Ya no”. ¿Cómo fue grabar con él?

Diego Val se ofreció a ayudarme, él es un excelente actor, cantante internacional, entonces dije ‘Bueno, va a ser un golazo que él esté conmigo en este video’. Para mí fue increíble trabajar con él, es una persona muy buena y carismática.

¿Te gustaría dedicarte completamente a la música?

Me encanta conducir, ser locutora de radio, actuar, pero mi plan a largo plazo es dedicarme al cien por ciento a la música, tener una carrera como cantante y, si se puede, si Dios quiere, vivir de la música.

Además de cantante y locutora, eres conductora de TV. No muchos conocen esa faceta de ti...

A veces subo videos y me dicen 'Ya es hora de que regreses a la TV y pienso ‘pero estoy en la TV’ (risas).

Más adelante, ¿Te gustaría regresar a la actuación?

La actuación es algo que tengo pendiente hacer y sí, me encantaría estar en alguna novela y crear personajes, hacer de mala, de buena o de la hija de la villana.

Aún frecuentas a tus excompañeros en América Kids

No mucho. Tenemos un chat en el que hablamos de vez en cuando y por ahí coordinamos para juntarnos. El año pasado hubo una reunión a inicios de año a la que no pude ir, pero hace dos años hubo otra a la que sí fui y fue increíble verlos a todos otra vez. Nos veían cuando éramos chiquitos y, de pronto, todos somos señores, algunos son papás, entonces es sorprendente.

Al igual que muchas figuras del espectáculo, eres muy activa en redes sociales. ¿Cómo lidias con las críticas que surgen por este medio?

Cada quien es libre de dar su opinión en redes sociales, pero una cosa es dar tu opinión y otra es meterte en la vida de los demás. Muchos confunden eso y sienten que tienen la libertad de poder despotricar contra otras personas. Felizmente no he recibido críticas en mis redes, ciertos mensajitos a veces.

