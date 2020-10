Kuno Becker vuelve a las telenovelas mexicanas tras su paso por Hollywood

Kuno Becker quiso seguir los pasos de sus compatriotas Diego Luna, Salma Hayek y Gael García Bernal, quienes triunfaron en el extranjero.

El actor de 42 años, quien se hizo conocido por protagonizar las telenovelas mexicanas Primer amor y Soñadoras, probó suerte en Hollywood, pero su talento no despegó en la industria estadounidense.

Ante esto, Kuno Becker dio un paso al costado y anunció su retorno a las producciones de México.

“¿Cuándo regresas a las telenovelas?... ahora sí, pronto, pronto. No puedo decir mucho hasta que el jefe lo confirme, porque puedo quedar en el aire. No puedo decir mucho porque me regañan, yo no soy quien lleva el proyecto, pero muy pronto les daré a conocer”, aseguró el actor a diversos medios a su llegada a Televisa San Ángel.

Según el periodista de espectáculos Alex Kaffie, Kuno Becker prepara su retorno a Televisa de la mano del productor Carlos Moreno. En dicha casa televisora, el intérprete inició su carrera con la telenovela Primer amor al lado de Anahí.

Becker dijo que otro proyecto que sigue adelante es la serie biográfica de su tía María Félix, quien fue una de las actrices más populares del cine de oro mexicano.

“La idea es contar un poco la vida familiar, que no es la que muchos creen que fue. No es tanto la de los libros o las novelas estas de ficción, sino la perspectiva desde el punto de vista familiar. No es solamente un homenaje, yo creo que sí es importante contar la vida del ser humano, qué le pasó, cómo se perdió la mujer en el personaje, y hay cosas muy duras y fuertes que no se deben dejar atrás. No es solamente una apología al mito”, explicó.

Kuno Becker no tuvo tanto éxito en el cine, ya que apenas participó en películas como la trilogía de Goal! y el Cártel de los Sapos. Además, formó parte de Cars, dando la voz de Rayo McQueen en el doblaje latino.

En su cuanto a su proyecto más ambicioso, el actor interpretó, escribió, produjo y dirigió El día de la unión, cinta sobre la crisis en México, causada por el sismo de 1985. El trabajo recibió muchas críticas.

Actores y actrices, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.