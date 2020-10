Julián Gil pierde la patria potestad de su hijo con Marjorie de Sousa, según Univisión

Julián Gil y Marjorie de Sousa se han enfrentado por más de tres años en los tribunales. Sin embargo, fue en junio de este año que los conflictos judiciales entre la expareja se agudizaron, cuando la actriz puso una demanda en México para exigir la potestad total de su hijo Matías.

Luego de 4 meses, se dio a conocer que la intérprete venezolana ganó el juicio y se quedó con el pequeño de 3 años.

La información fue brindada por el programa El gordo y la flaca, de la cadena Univisión, donde se notificó que un juez de la Ciudad de México dictaminó que sería la actriz la única responsable del niño, mientras que el también actor Julián Gil deberá continuar pagando la manutención para el menor, correspondiente al 20% del total de sus ingresos.

“Ganó Marjorie, (ella) tiene la patria potestad del hijo que tienen entre ambos, un juez lo acaba de decidir. Julián perdió y legalmente no tendrá acceso a su hijo. Legalmente no podrá visitarlo y no podrá ser parte de las decisiones tomadas sobre él, ni de escuela, ni médicos o país donde viva, ni mucho menos cuándo ni a dónde pueda viajar”, dijo la reportera Tanya Charry.

Esta información fue confirmada por el publicista de Julián Gil, Alberto Navarro. “Lamentablemente, es cierta esa noticia. La mamá de Matías privó al padre de su hijo. Le quitaron a Julián la patria potestad. Lamentablemente, Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo”, declaró a People en español.

Sin embargo, el representante de Marjorie de Sousa, Alberto Gómez, dijo a la misma revista que no tienen ninguna notificación oficial sobre la patria potestad.

“No tenemos conocimiento de ninguna noticia referente a ese proceso legal, solo que sigue en revisión”, indicó.

