Giuliana Rengifo: “Me llamaron para varios ‘privaditos’, pero nunca acepté”

Giuliana Rengifo reveló que empresarios se han contactado con ella para que realice fiestas clandestinas. La cantante de cumbia es consciente del peligro que existe por la pandemia del coronavirus y por tal motivo decidió rechazarlos.

La intérprete peruana no quiso seguir el ejemplo de algunos artistas que arriesgaron sus vidas y la de los demás al participar en los famosos “privaditos”.

“A mí me llamaron para varios ‘privaditos’, pero nunca acepté porque eso va en contra de la ley y de mis valores, estás atentando contra tu vida y contra la de los demás. No estoy de acuerdo con estos shows. Pero, sí entiendo que el artista tiene mucha necesidad, y espero que el Gobierno se pronuncie y le dé una mano”, dijo Giuliana Rengifo en una entrevista para el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya, edición que se verá este domingo 11 de octubre a las 7.00 p. m.

Asimismo, Giulina Rengifo señaló que ella no ve en la necesidad de hacer fiestas clandestinas, ya que tiene ahorros de sus espectáculos pasados.

“Felizmente, yo sí había guardado pan para mayo, además, cuando esto empezó yo acababa de llegar de Europa con un buen ‘colchón’ para soportar esta pandemia. Y ahora, a través de mis redes, estoy vendiendo productos de belleza y mi esposo me respalda… Debo confesar que me ha chocado un montón alejarme temporalmente de la música a causa de la pandemia, pero yo no voy a abandonarla porque esa es mi pasión, sé que cuando esto acabe el rubro musical volverá a funcionar tan bien como antes”, comentó Rengifo.

