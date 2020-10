Lucía de la Cruz: “Recibí propuestas políticas, pero prefiero cantar y estar tranquila”

A pesar de que el sector entretenimiento ha sido uno de los más afectados durante la pandemia, los artistas peruanos han sabido salir adelante gracias a su talento e ingenio. Uno de ellos es la cantante criolla Lucía de la Cruz.

La intérprete de entrañables temas como “Yo perdí el corazón”, “Que somos amantes” y “Sincera confesión” ha encontrado en los conciertos virtuales una oportunidad para continuar deleitando al público con su música.

En conversación con La República, Lucía de la Cruz habló sobre los espectáculos que ofrecerá, su ‘renacimiento musical’ en la pandemia y hasta contó que le propusieron participar en las elecciones 2021.

El próximo 31 de octubre a las 7.00 p. m. ofrecerás un show junto a Bartola y Cecilia Bracamonte por el Día de la Canción Criolla...

Así es. Me contrataron para el espectáculo online y espero que salga todo precioso, lindo. Será por Live Studio Perú y las entradas ya están a la venta en la web de Joinnus.

Además, cantarás en el primer concierto virtual de Yahaira Plasencia, ¿Cómo te animaste a formar parte de este espectáculo?

Yahaira me llamó y me preguntó si podía hacer una canción con ella, entonces le dije que ya, que no tenía problema, que estaba encantadísima, así que estaremos juntas el próximo 7 de noviembre. Cantaremos un tema que a mí me encanta, no puedo decir cuál, pero sí puedo adelantar que ella va a entrar y yo la voy a ‘atacar’.

Llevas más de 60 años de carrera artística durante los cuales has viajado alrededor del mundo, ¿Qué te dio la música criolla que no te podría haber dado otro género?

Soy una artista muy versátil, canto huaynos, tangos, boleros, salsa, timba, rock, pero la música criolla fue lo mío, lo sentimental, lo romántico. Siempre en el escenario trato de que el público se alegre, esté feliz, que disfrute con Lucía de la Cruz. He metido la música criolla y la música negra a las mejores discotecas, con los mejores salseros como Josimar, Yahaira, Daniela Darcourt, que son como mis hijos.

Ahora están surgiendo muchas más artistas femeninas...

Justamente estoy en conexión con un empresario del extranjero con el que queremos organizar una asociación, un centro musical de jóvenes valores que están escondidos en cada distrito y que quieren salir al frente, una Eva Ayllón, una Lucía de la Cruz, una Bracamonte, una Bartola, una Barraza.

¿Cuál ha sido el mejor momento y cuál el más difícil a lo largo de tu carrera?

El mejor fue cuando tenía 19 años, me presenté en un festival de Trujillo y le gané a Ricardo Montaner con “Vieja limeña” en el Gran Chimú y el peor momento de mi vida fue cuando vino la pandemia, en marzo. Ha sido muy complicado no solo para mí, sino para muchos compañeros artistas que han desaparecido.

¿Y cómo te has reinventado durante la pandemia?

En marzo cuando comenzó la pandemia me asusté, dije ‘¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer? Ayúdame’ y uno de mis hijos me dijo ‘Saluda a los cumpleañeros y cóbrales cómodo’. Al principio por S/ 200 cantaba la mitad de una canción, los saludaba y poco a poco las cosas comenzaron a subir, entonces fue subiendo mi tarifa, pero no mucho. En marzo tuve unos 20 saludos, en abril 40, en mayo fueron como 100 y en junio por San Pedro y San Pablo comenzaron los shows por zoom, entonces ya eran otras cifras, volví a vivir y hasta ahora, con la bendición de Dios, no paro de cantar.

Muchos artistas han encontrado en los conciertos virtuales una alternativa para continuar difundiendo su talento...

Le agradezco muchísimo al presidente de La República por apoyarnos a nosotros, los artistas, que necesitamos, que hacemos nuestros trabajos dentro de nuestros hogares porque nos están dando una cantidad de dinero para poder comprar nuestros equipos y trabajar desde nuestras casas.

Comentaste hace poco que te querían contratar para cantar en privado...

No voy a ningún privado, de mi casa no salgo más que para el mercado y mi carro lo desinfecto con cinco botellas de alcohol. Soy diabética, tengo siete pruebas y, con la bendición del señor, todas son negativas. Les saqué pruebas a todos mis hijos, a mi sobrina, a la que cocina conmigo y todos dieron negativo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Estaba haciendo un disco antes de la pandemia que se llama Con el Alma Lucía y nos hemos estancado, pero no vamos a parar, vamos a seguir y terminarlo para principios del otro año.

La vivencia diaria de Lucía es enviar saludos, cantarle a los cumpleañeros, cantar para los aniversarios, las compañías. La gente que quiere a Lucía de la Cruz puede llamarme al 997131218 y conectarse conmigo o con Enith Wong de la Cruz, mi mánager.

Hace poco tuviste un problema en la mano, ¿Qué ocurrió?

Me salió una grasita, pero mi doctor ya me trató y cicatrizó, está perfecta. Estoy como nueva.

¿Recibiste alguna propuesta para participar en las próximas elecciones?

Claro que sí, pero zapatero a sus zapatos, que me dejen seguir cantando, prefiero estar tranquila. Yo soy apolítica, soy una cantante.

