Sharis Cid habla sobre el video con Arturo Peniche que habría motivado su separación de Gaby Ortiz

La actriz Sharis Cid continúa desplegando sus esfuerzos para acallar el revuelo que generó una revista mexicana al afirmar que ella fue la tercera en discordia en la relación de Arturo Peniche y Gabriela Ortiz, que culminó con el anuncio de su separación después de 38 años de matrimonio.

A través de sus historias de Instagram, Sharis Cid hizo referencia al video que publicó el canal de YouTube, Chisme No Like, grabado en el rancho de Arturo Peniche, en Guanajuato durante el periodo de cuarentena, tiempo en el que ambos vivieron juntos mientras Gaby Ortiz permanecía en CDMX, donde se trataba tras haber contraído la COVID-19.

En el clip, el protagonista de María Mercedes aparece preparando una parrilla de carne asada, mientras se escucha la voz de su consuegra, Sharis Cid, quien le dice: “Te ves tan guapo. Oye, gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena. Te amo”.

“Por esto han hecho tanto daño. Uff. No lo puedo creer. Si las que no son mis seguidoras no saben lo que es agradecer, decir te amo a tu familia y hacer un piropo con respeto, es su problema no el mío”, escribió la madre de Kristal Cid, esposa de Brandon Peniche.

Asimismo, Sharis Cid también posteó otro video con su consuegra, Gabriela Ortiz. Con el objetivo de desmentir lo dicho por la fuente de TVNotas, que afirmó que la esposa de Arturo Peniche le tenía celos.

“Por más momentos felices las abuelas juntas hoy 4 de octubre 2020 y siempre familia. Te amo hermosa Gaby Ortiz”, escribió a modo de leyenda en el clip donde ambas aparecen jugando con su nieta.

