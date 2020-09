Selena Gomez envía fuerte mensaje a Mark Zuckerberg por comentarios de violencia en Facebook

Selena Gomez se unió a la larga lista de artistas que se han expresado en contra de las normativas de Facebook que permiten que los usuarios difundan mensajes de odio y racismo sin ninguna consecuencia.

Es por esta razón que la famosa cantante decidió enviar un mensaje directamente a Mark Zuckerberg, dueño de la mencionada plataforma y otras populares redes sociales.

En el escrito Selena Gomez le pide ayuda al exitoso empresario detener la desinformación y la violencia que se ha normalizado especialmente en el mundo virtual.

“Mark y Sheryl (importante ejecutiva de la compañía). Tenemos un serio problema. Facebook e Instagram están siendo usados para difundir odio, desinformación, racismo y fanatismo. Les pido que ayuden a detener esto”, empieza el mensaje de Selena Gomez.

En las siguientes líneas, la intérprete de “Lose you to love me” pide severidad y consecuencias para aquellas personas que crean grupos con un discurso violento: “Nuestro futuro depende de ello. Este un año de elecciones, no podemos permitir falsa información sobre la votación”.

El pedido de la artista llega luego que otros famosos hayan boicoteado las plataformas de Mark Zuckerberg cerrando sus cuentas oficiales el pasado 16 de setiembre. Kim Kardashian, Ashton Kutcher, Jennifer Lawrence e incluso Leonardo DiCaprio se unieron al movimiento.

