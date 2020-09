Fresialinda asegura que continuará con la música pero tendrá negocio “salvavidas”

Fresia Ramos, popularmente conocida por su público como Fresialinda, se mantiene firme en la industria musical y asegura que no piensa dejar de lado su carrera como cantante, pese a la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus en el medio artístico.

La voz detrás de “Presiento” tuvo que reinventarse para hacerle frente a los difíciles momentos que enfrenta su rubro y se dedica a cultivar y vender tunas en Tacna, su ciudad natal. “Estuve tres meses en Sitajara, Tacna, y vi que el negocio de las tunas funciona, así que quiero dedicarme a su producción. También, estoy pensando en poner una lavandería”, declaró para GV Producciones.

Durante la pandemia, la cantante folclórica tuvo que dejar de realizar presentaciones musicales. Foto: Captura Video Facebook.

“La pandemia nos enseñó que no debemos enfocarnos solo en una cosa, sino que hay que tener otros negocios, un ‘salvavidas’ por ahí. Esta situación nos afectó a todos y los artistas hemos buscado una manera de sobrevivir”, añadió la artista, quien estará este domingo como invitada en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Fresialinda se reinventa por la pandemia. Foto: Instagram

Fresialinda no pierde el contacto con sus fans y, de vez en cuando, realiza transmisiones en vivo por medio de las redes sociales para cantar algunos temas junto con ellos.

Fresialinda Foto: Instagram

Por otro lado, la intérprete contó que conoció a una persona especial pero se mantiene soltera. “Creo que tanto cantar, ‘no me caso, no me caso’, ya se cumplió. Pero, debo confesar que ya abrí mi corazón y veremos qué pasa”, mencionó entre risas.

