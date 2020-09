Gaby Espino: “La situación de los migrantes está llena de injusticia”

Redacción Fama

Fue una de las dalinas en la versión venezolana de Nubeluz, sin embargo, su rostro se hizo más conocido gracias a su participación en telenovelas como Luna, la heredera. A sus cuatro décadas, Gaby Espino se alejó de las protagonistas cliché interpretando a Indira Cárdenas en la serie Señora Acero, La Coyote (la cuarta temporada se transmite desde hoy en Telemundo). La República conversó con ella a través del hilo telefónico junto a otros medios de Latinoamérica.

¿Qué es lo que más destacas de tu personaje?

Ha sido un gran reto porque estaba acostumbrada a hacer personajes típicos de telenovela, así que cuando me llamaron me pareció una increíble y maravillosa oportunidad. No era una villana típica, es más, tuve que tomar clases de defensa personal, boxeo y manejo de armas. Me encanta aprender nuevas cosas. Fue enriquecedor.

Señora Acero toca temas de fondo como el problema de la migración. ¿Qué fue lo que más te conmovió durante el proceso de construir tu personaje?

Lo mismo que nos sorprende a todos. La situación persiste, no acaba y está llena de injusticia. Como migrantes, nos pega en el corazón y nos duele vivirlo de cerca. Ese tema lo vivimos nosotros en Estados Unidos, (ella es venezolana radicada en Miami) y ha sido tan fuerte… sobre todo en este Gobierno. Además, mi personaje es supercorrupto y siento que cuando la gente vea la serie, se va a sentir identificada porque es la triste realidad.

¿Existe algún aspecto con el que te identifiques?

Indira solo se parece a mí en el aspecto de ser mamá, una mamá que defiende a sus hijos como leona. Esa fortaleza de Indira y esa parte corrupta de su pasado, esa agresividad se acaba cuando se trata de su hijo. Yo también defiendo a mis hijos de lo que sea.

¿Eres muy selectiva al momento de escoger tus trabajos? ¿Cuál es el nuevo proyecto en el que estás trabajando?

No puedo decirlo aún, pero estoy muy contenta. Y sí, soy superselectiva al momento de elegir por varias razones, principalmente por mis dos hijos que van entrando en una edad más demandante. Yo soy bien mamá y no me desentiendo de ellos. Cuando me toca irme fuera de EEUU, voy y vengo para verlos. Entonces, tiene que ser un proyecto que me enamore porque estar viajando para ver a mis hijos es una logística muy grande para mí.

¿Alguna vez te has sentido limitada al momento de acceder a algún trabajo?

Antes de ser mamá, hice todos los proyectos que quise y después tampoco me he arrepentido de no hacer cosas porque mi prioridad es ser mamá. Hoy en día escojo mis proyectos y lo que me haga ser feliz, y dejar a mis hijos tanto tiempo no me hace feliz. Felizmente, ahora los proyectos son más cortos, antes las telenovelas eran larguísimas, tenía que cambiar a mis hijos de escuela constantemente, o viajar. Ahora, selecciono los personajes que más me aportan y las historias que más me emocionan. Uno nunca deja de aprender.

