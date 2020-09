Mónica Cabrejos celebra los 10 años de Al sexto día con edición especial [VIDEO]

Mónica Cabrejos celebró que este sábado 12 de septiembre Al sexto día, programa que conduce en Panamericana Televisión, cumplió 10 años en la pantalla chica.

Horas antes de salir al aire, la conductora de televisión anunció mediante su cuenta de Instagram la presentación de una edición especial por el décimo aniversario de su espacio televisivo nocturno.

“Hoy tenemos un programa de gala y de colección por los 10 años de Al sexto día, con las historias más impactantes de esta década, recuerdos, bloopers, detrás de cámaras, saludos de todos los que han construido el programa”, señaló Mónica Cabrejos.

Junto a dicho mensaje, la presentadora de Panamericana TV compartió varias fotografías en las que lucía el vestido negro de gala que utilizó para la celebración.

Además de ello, durante la emisión de Al sexto día, Mónica Cabrejos y sus compañeros lanzaron una nota especial en la que recordaron con gran cariño a los extrabajadores del programa.

Luego de que Olenka Zimmerman afirmara que Al sexto día “era un gran programa, pero ya no aporta nada”, Mónica Cabrejos minimizó las críticas hacia su espacio televisivo por el tipo de contenido que presenta.

“Yo no la conozco, no la sigo. Yo en este momento de mi vida, que de por sí ya es muy difícil para todos para los que tenemos trabajo, porque nosotros seguimos saliendo como periodistas, como reporteros, vemos una realidad muy dura. Entonces yo tengo derecho de seleccionar las cosas que quiero en mi vida y las que no quiero”, aseveró la exlocutora radial.

