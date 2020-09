Danna Paola estrena videoclip de su tema “Me, Myself” junto a Mika [VIDEO]

¡No para! Danna Paola no se toma ni un descanso; esta vez la cantante ha dejado sorprendidos a todos sus fans con el nuevo videoclip al lado de Mika.

En esta oportunidad, la recordada actriz de Élite apostó por cantar en inglés y lanzó su nuevo tema titulado “Me, Myself”. En este nuevo single, la intérprete aparece en otra faceta, muy diferente a como se le ha visto en sus otros clips donde desborda sensualidad.

Asimismo, tras un día de su estreno, la canción ya sobrepasó el millón de reproducciones en YouTube.

Como era de esperarse, todos sus seguidores se han sorprendido con este nuevo estilo del tema, ya que estaban acostumbrados a los ritmos muy alegres y movidos que ha presentado anteriormente.

Además, si bien es en inglés, también tiene partes que son interpretadas en español. Sus fieles seguidores han quedado satisfechos con este tema y halagaron la letra de este nuevo éxito musical.

PUEDES VER Danna Paola presenta el videoclip “Nada” y anuncia nuevo disco para este 2020

“Tu voz me transmite muchísima tranquilidad y me llega al corazón, me haces bien, y esta canción me llegó, gracias por todo”, “No me importa decírtelo mil veces, gracias por regalarnos tu música, haces magia”, “Me tocaste el corazón. Realmente no entiendo el inglés, pero tiene una melodía tan dulce, tu voz es tan hermosa que me hizo amar mucho la canción”, se lee en algunos de los comentarios en Instagram.

Danna Paola, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.