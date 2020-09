Christian Nodal sobre su relación con Belinda: “Este año el anillo y para el otro ya nos casamos”

El cantante Christian Nodal anunció sus planes de boda con Belinda para el 2021, durante una entrevista virtual con Adela Micha, para su programa La Saga en YouTube.

El intérprete de “Ojalá fuera cierto” y “No te contaron mal” también habló sobre el tatuaje con los ojos de Belinda que se hizo en el pecho, al señalar que no se arrepiente haber demostrado así su amor y devoción por la cantante española nacionalizada mexicana.

PUEDES VER Belinda y Christian Nodal celebran su primer mes con romántica velada [VIDEO]

“Espero no equivocarme, y si me equivoco no me arrepentiría porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida”.

Agregó: “Siento bonito de verme al espejo y ver esos ojitos, nunca me voy a arrepentir de eso, igual cuando ella se tatuó significó mucho para mí porque tú sabes que ella no quería ningún tatuaje y que lo haya hecho sentí bonito”.

Los planes de boda con Belinda

Casi al final de la entrevista, apareció Belinda al lado de su pareja para saludar un momento a la periodista mexicana.

Luego de retirarse, el cantante continúo declarando sobre su relación, ahora presionado por Adela Micha, quien preguntó si había planes de boda.

“Me voy a casar con ella. Yo creo que para el otro año, ya. Para este yo creo que hay anillo y para el otro ya nos casamos”, dijo muy seguro de sí.

PUEDES VER Belinda acaba con rumores de ruptura celebrando su cumpleaños con Christian Nodal [VIDEO]

Belinda, últimas noticias:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.