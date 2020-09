Lesly Castillo le da su apoyo a Lourdes Sacín: “Eres una gran mujer” [VIDEO]

El martes 8 de septiembre, Lesly Castillo fue entrevistada en Modo Espectáculos por Karen Schwarz. En el programa dio su punto de vista acerca de la denuncia que realizó Lourdes Sacín en contra de Andy V por haber sido víctima de agresión durante el tiempo que estuvieron juntos.

Durante la conversación, la exmodelo, quien es la mejor amiga de la periodista, le dio su respaldo y resaltó que no necesita tener a su lado a una persona como Andy V.

“He sido testigo de algunas cosas, pero ella (Lourdes) ya salio a decir su verdad y estoy muy feliz porque ya era hora. Le doy todo mi apoyo moral e incondicional a Lourdes Sacín. Es una gran mujer, es una buena madre y no lo necesita (Andy V) absolutamente para nada”, sostuvo en el programa.

“Estoy feliz porque yo sé que la justicia va a hacer que Lourdes salga adelante sola, para que la gente se de cuenta que ella no es lo que dicen. Mucha gente la critica, mucha gente la juzga y eso a mí me duele como amiga; no soy la única, estoy segura de que toda su familia la debe estar pasando mal”, agregó.

Asimismo, Karen Schwarz le consultó si en algún momento había encarado a Andy V por el maltrato hacia Sacín.

“Hace muchos años, sí (encaró a Andy V) pero ya no viene al caso. Yo lo dejo todo en manos de Dios y la verdad siempre sale a la luz”, finalizó.

