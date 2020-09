Karen Schwarz tendría matrimonio religioso con Ezio Oliva: “Falta la bendición de Dios”

Karen Schwarz se encuentra muy contenta de haber podido formar una familia con Ezio Oliva. Así lo demostró mediante una serie de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram.

La conductora de Modo Espectáculos respondía algunas interrogantes sobre su vida privada, cuando uno de sus seguidores le consultó si pensaba en tener más hijos o hijas.

Al ser cuestionada sobre ello, Karen Schwarz descartó dicha posibilidad y sorprendió al revelar que planea contraer matrimonio religioso con Ezio Oliva, quien es padre de sus dos hijas.

“Me preguntas si voy a tener un tercer hijo y he dicho que no, pero lo que si les puedo decir es que me voy a casar por tercera vez. Claro pues, falta la bendición de Diosito”, comentó en Instagram.

Como se recuerda, el 2015 Karen Schwarz y Ezio Oliva tuvieron una boda simbólica en Punta Cana y meses después contrajeron matrimonio civil en San Isidro con sus familiares y amigos cercanos.

¿Cuántas hijas tienen Karen Schwarz y Ezio Oliva?

Actualmente, Karen Schwarz y Ezio Oliva tienen dos hijas fruto de su relación sentimental.

Karen Schwarz anuncia el nacimiento de su última hija en Instagram

En mayo pasado, Karen Schwarz dio a luz a su segunda hija con Ezio Oliva y anunció la noticia a todos sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram.

“¡Lo logramos mi chiquitita! Por fin te tengo en mis brazos. El camino fue difícil pero cuando hay un amor tan puro no existe nada más fuerte”, escribió la conductora de TV quien resaltó el gran amor que siente por su esposo y sus dos pequeñas.

Ezio Oliva en Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.