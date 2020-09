Gilda: los últimos momentos de ’La reina de la bailanta argentina’

Hace 24 años se apagó la voz de Gilda, una de las exponentes musicales más importantes de Argentina que fue reconocida como ’La reina de la bailanta’.

Miriam Alejandra Bianchi era el nombre original de la cantante, quien, a pesar de haber tenido muchas dificultades para construir una exitosa carrera musical, logró editar seis discos; en el último de ellos, incluyó el tema “No es mi despedida”, el cual fue la última composición que grabó antes de su trágico final.

Se cumplen 24 años del fallecimiento de Gilda. (Foto: captura)

Gilda estaba en la cima de su carrera. Se encontraba en pleno auge y fue considerada una de las artistas más reconocidas de la música popular Argentina, hasta que un 7 de septiembre, de 1996, perdió la vida en un terrible accidente automovilístico.

Ese día, la cantante, quien hizo famoso el recordado hit “No me arrepiento de este amor”, luego de terminar un show en el estudio de Crónica TV, subió a un colectivo en compañía de sus hijos Fabrizio, de 8 años, y Mariel, de 6, su madre Doña Tita, y los miembros de su banda rumbo a Chajarí, Entre Ríos. Sin embargo, al llegar al kilómetro 129 de la ruta 12 fueron embestidos por un camión de carga conducido por el brasileño Renato Santana.

Al igual que Gilda, en el impacto también fallecieron su hija Mariel, de 15 años, su madre Tita, tres de sus músicos y el chofer que manejaba el colectivo que los llevaba a todos. Otras doce personas resultaron heridas.

El lugar donde murió la artista se convirtió en un santuario como homenaje al recuerdo y legado que dejó.

Como se mencionó en un inicio, la canción “No es mi despedida” fue la última que compuso la intérprete. Sin embargo, este tema fue grabado semanas antes del fatídico accidente, como una premonición de lo que sucedería. Ese sencillo se convirtió en uno de sus éxitos más importantes posteriormente.

Las últimas presentaciones de Gilda

En 1996, antes de perder la vida en un trágico accidente, la cantante experimentó el mayor apogeo de su trayectoria artística. Las presentaciones y giras cada día se multiplicaban llevándola a presentarse en casi todas las localidades de Argentina y visitar países aledaños.

Tiempo después de su muerte, personas allegadas a la intérprete, como familiares y amigos, contaron que Gilda estaba presentando, físicamente, los estragos del cansancio de aquellos intensos días de giras y presentaciones hasta entrada la madrugada.

Según una publicación de la revista Ahora, en 1997, a un año de su fallecimiento, la cantante sufría de enfermedades renales y sus pies, tras largas desveladas por sus shows, comenzaron a llenarse de llagas y sangraba hasta el punto de que era casi imposible mantenerse de pie.

¿Gilda presentía que se acercaba el final?

El periodista Alejandro Margulis relató en su libro Santa Gilda varios momentos de la vida de la cantante, basados en los secretos que guardaba en su diario. Entre estos pasajes que se describen en la historia, figura un sentido mensaje que dedicó la intérprete a quien fue su última pareja, Juan Carlos ’Toti’ Giménez, donde expresa un mal presagio.

“Tengo miedo de que la muerte nos encuentre. Si eso pasa, no quiero que nos encuentre separados y que después alguno de los dos no pueda arreglar las cosas. Me siento mal. Las palabras lo confunden todo. Me gustaría ser, como dice la canción: ’Juntos por la calle’, codo a codo porque somos mucho más que dos”, escribió Gilda, según cuenta el libro.

