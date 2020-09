Andrés Hurtado se encuentra internado en clínica tras dar positivo a COVID-19

El programa Porque hoy es sábado con Andrés confirmó en vivo que el presentador Andrés Hurtado dio positivo al coronavirus y se encuentra internado en la clínica San Pablo desde hace dos días.

La noticia fue anunciada a través de su cuenta oficial de Instagram y por dos presentadores del programa de Panamericana TV, donde se ausentó el popular Andrés Hurtado.

Andrés Hurtado da positivo a la COVID-19. Foto: Panamericana TV

“Este bicho es muy extraño, en mi caso apareció hace dos días. Lo único que puedo pedirles a mis seguidores que me quieren y a los que no, que me den una oportunidad. Oren por mi”, señala la emotiva carta escrita por el conductor de televisión.

Según el presentador, la receta para luchar contra la COVID-19 es la fe y el amor a Dios. “Esta enfermedad no tiene estratos sociales, solo se salvarán los que lo aman y yo amo a Dios. Si tienes fe saldrás victorioso porque él lo ve todo”, agregó.

Por su parte, uno de los presentadores finalizó con las siguientes palabras: “Es oficial nuestro Andrés Hurtado tiene la la COVID-19 y está luchando en la clínica San Pablo”

Cabe destacar que Andrés Hurtado se hizo la prueba molecular el día martes 1 de septiembre y recibió el resultado positivo el viernes 4 a las 8:00 a.m.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.