Lady Guillén: “El daño psicológico es irreparable y no tiene precio, ni con una indemnización o juicio ganado” [VIDEO]

Lady Guillén agradece al público que la ha acompañado durante los casi cuatro años de programa Tengo algo que decirte. A través de esta ventana ha podido a ayudar a otras personas que fueron víctimas de violencia como ella.

Como se sabe, la conductora inició el proyecto televisivo de Latina para contar la realidad de muchas personas a raíz de su terrible experiencia en el año 2012 con su expareja Ronny García.

Lady Guillén celebra 4 años de Tengo algo que decirte.

En conversación con La República, Lady Guillén recordó cómo su amarga experiencia la impulsó a ayudar y buscar justicia para aquellas personas que pasan por lo mismo. Además, comentó sobre su presente junto a su pareja y su hija de dos años.

Estás de aniversario con tu programa Tengo algo que decirte

Se cumplen cuatro años, en realidad el aniversario es el 10 de octubre, en unas semanas. Estoy contentísima, hemos adelantado la nueva temporada porque siempre necesitamos reinventarnos para beneficio de las personas que nos escriben en redes día y día, nos tienen confianza y tocan la puerta de Tengo algo que decirte.

¿Pensaste llegar a los cuatro años con Tengo algo que decirte?

Nunca en mi vida imaginé estar en un programa de televisión. Tener un programa diario no es fácil porque son casos reales, se tiene que investigar y ayudarlos en lo que podamos. Estoy muy agradecida con cada persona que enciende su televisor y siente cada historia como suya cuando alguien va a exponer su conflicto.

Tener tantos casos de violencia a diario te llega a afectar

La parte más complicada y la que tuve que aprender de a pocos fue manejar mis emociones ante cámaras. Los primeros diez meses de programa no paraba de llorar, era demasiado fuerte y no podía resistir a indignarme o enojarme. Llegó un punto al cual regresaba a mi casa con mucho dolor de cabeza, estresada y pensaba en qué había pasado con ese caso y la persona. He tenido que aprender a modificar la situación para no enfermarme, pero parte de la esencia del programa es que sea yo.

Hablas del compromiso que tú tienes por los casos que presentas

Desde que ingresé al mundo de la señal abierta dije que haría lo que sintiera y no lo que me escribieran en una pizarra. Ser yo en mi esencia y eso es algo que agradezco mucho al canal porque no quería algo pulido o ser la típica conductora que lee teleprompter. Por eso las personas nos llaman, van al canal, se quedan parados ahí horas y horas para ser atendidos por el programa porque saben que los que vamos a ayudar.

Lady Guillén asegura que está comprometida con todos los sacos que difunde en Tengo algo que decirte.

Es importante la confianza porque a muchas personas se les hace difícil hablar por vergüenza o miedo a las críticas, ¿cómo te sientes cuándo se abren hacia ti?

A veces he tenido casos de abuso sexual o ha ido una mamá que a nadie le dijo que había sido golpeada 35 años de su vida y de pronto, conversando conmigo, me cuenta. No los presionamos, pero cuando me lo relatan no sabes la satisfacción que siento y entiendo que estoy acá por un propósito. Cuando no me quieren contar les digo que es bueno sacar la mochila que tenemos en la espalda ¿no?, Luego de eso viene la ayuda, es lo productivo del programa.

Como muchas mujeres, tú también eres una sobreviviente, ¿qué le dirías a Lady Guillén del 2012?

Siempre me pongo a pensar en una de las terapias que tengo hasta ahora....me miro al espejo y me hablo mucho, es parte de mi terapia que he llevado desde hace 7 años. Además, mi psicóloga me ha hecho ver las cosas de una manera distinta, me ha ayudado a recuperar la autoestima.

Le diría que, si tuviera que pasar lo mismo para ser la mejor persona que soy ahora, lo volvería a pasar. Esto sirvió para que se de cuenta de que había más gente que pedía ayuda, que la golpeaban y sufría. A ella la secuestraron, tenía una familia disfuncional y todo tuvo una explicación en la vida. Ahora ya lo entiendo. Siempre hay una luz al final, donde se puede ser feliz, volver a amar, y crearte una vida sana si uno mismo lo decide.

¿Se supera o se aprende a convivir cuando una persona pasa por un tipo de violencia?

Se aprende a convivir, más no se olvida. Uno aprende a convivir con los malos recuerdos, pero siempre con ayuda especializada. Si yo sola no lo hubiera hecho, habría repetido los patrones. Por eso es importante la familia, mi madre, quien en paz descanse, nunca me dejó, estuvo siempre conmigo. Ahora cuento las cosas con un dolor distinto, un dolor que me hace más fuerte, pero el daño psicológico es irreparable y no tiene precio, ni con una indemnización ni con un juicio ganado.

Después de tu terrible experiencia encontraste la felicidad

Hay que hacerles entender a las personas que pasan por violencia, tanto hombres como mujeres, que tienen todo el derecho de creer en el amor. Victoria (su hija) iba a ser por inseminación, pero en el trayecto apareció una persona que me brindó un amor sano con mucho respeto. No me lo creía y andaba a la defensiva. Pensaba que en cualquier momento sacaba su verdadera personalidad, pero con el tiempo uno entiende que sí existe el amor sano porque uno mismo lo construye.

Como es la vida, estudié derecho, tengo un colegiado, soy la conductora de un programa, mi mamita se va al cielo dos días después de haberle contado que estaba embarazada. Ahora tenemos con Christian (Uribe) una relación con una hija de dos años y vivo una vida distinta con tranquilidad.

A pesar de los duros momentos que paso, Lady Guillén encontró el camino y ahora lleva una vida tranquila.

¿Qué medidas tomarás para que tu hija no pase por lo mismo que tú?

Como madre de familia, más allá de qué le pueda pasar a mi hija, creo que mi labor en este momento va a ser empoderarla. Un niño tiene que aprender a hablar de cualquier sentimiento que tenga. Tenemos que empezar por el amor, valores y respeto. Lo que pasa en mi casa es una burbuja a comparación de la calle y tengo que formarla para lo que hay afuera en el momento en que la insulten, acosen o traten mal.

¿Cuál es tu posición frente a las denuncias de acoso sexual contra el cineasta Frank Pérez-Garland?

Es un presunto acosador confeso por más que ha querido minimizar la situación con una seducción. No debemos permitirlo nosotros como sociedad. Las víctimas van a tener que denunciar formalmente para que se haga la investigación en fiscalía y que se genere el significado correcto que es un presunto acoso, no es una seducción como él quiere llamarlo.

Hasta qué punto hemos llegado que ahora los presuntos acosadores quieren normalizar diciendo “mil disculpas”. Estos sujetos no tienen miedo a la justicia, ni vergüenza a nada. Es importante que la autoridad tome mucho ojo en esta situación y abra una investigación regular.

Lady Guillén agradece la presión de los medios para encontrar justicia

“Si pones una foto mía del 2012 y la de ahora, soy una persona distinta. Agradezco a la vida y a los medios de comunicación. Si no me hubieran apoyado, créanme que tampoco hubiera salido de esto y quizá mucha gente que se identificaba conmigo tampoco habría tenido la alternativa de comunicar o denunciar. Para mí no fue fácil, pensé que en la última instancia jamás se me iba a hacer justicia porque es el ente mayor donde podías manejar corrupción a base de dinero. Obtuve justicia, pero a medias porque justicia que tarda ya no es justicia”.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

