Thalía y su drástica decisión de no volver más a las telenovelas pese a su gran éxito [VIDEO]

Thalía Sodi es uno de los personajes mexicanos más reconocidos a nivel mundial, debido a su gran trayectoria artística, que incluye incursiones en la música, el diseño y la actuación. Sus primeros pasos en la industria del espectáculo y entretenimiento se dieron en las telenovelas que marcaron para siempre la carrera de la diva azteca.

Thalía Sodi solo participó en siete telenovelas. Inició con roles coprotagónicos en Pobre señorita Limantour y Quinceañera, ambas producciones grabadas en 1987.

No fue hasta 1993 que el nombre de la intérprete se expandió por varios países de Latinoamérica con la recordada ’trilogía de las Marías’: María Mercedes (1993), Marimar (1994) y María la del barrio (1995).

La última producción en la que participó Thalía fue Rosalinda (1999). Para ese entonces, ya se había convertido en la reina de los dramas mexicanos, llegando a millones de hogares a través de las producciones que protagonizó. Pese al éxito de sus papeles, para los inicios de los 2000, Thalía decidió alejarse de las telenovelas y sus fans nunca más la volvieron a ver actuando para la pantalla chica.

¿Por qué Thalía tomó la drástica decisión de no volver más a las telenovelas?

“Comparo estar en televisión con estar en un cuarto con cadenas”, declaró Thalía para la revista Variety Latino, cuando fue consultada por su breve pero avasalladora carrera actoral. “Grabar durante largos períodos. Creo que quedé traumatizada por todas las horas que tenía que trabajar cuando estaba en telenovelas”, añadió.

De esta manera, la intérprete de “Amor a la mexicana” dejó claro que no le resultó cómodo su trabajo en los sets de grabaciones, pues es una labor que demanda bastante tiempo y concentración.

“Me encanta la idea, me encanta actuar… Es algo que me apasiona. Me encanta aprenderme un libreto para la televisión, convertirme en personas diferentes y contar historias. Pero también amo mi libertad y el tiempo personal que tengo ahora mismo. Tengo control total de mi horario, y me gusta”, comentó para el citado medio.

