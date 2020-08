J Balvin cancela su presentación en los MTV Video Music Awards

El próximo 30 de agosto se llevarán a cabo los MTV Video Music Awards 2020, en una edición sin precedentes, con todos los protocolos de seguridad necesarios. Este evento ha generado gran expectativa por la lista de reconocidos artistas que participarán en ella. Sin embargo, algunos seguidores están decepcionados porque J Balvin, quien dio positivo para coronavirus, y Roddy Rich ya no serán parte del la gala.

Según confirmó una fuente cercana al show a la revista Variety, ambos artistas se retiraron voluntariamente del evento.

PUEDES VER MTV Video Music Awards 2020: conoce cómo ver la premiación en vivo

J Balvin

“Desafortunadamente, J Balvin y Roddy Ricch ya no actuarán. Como ocurre con todas las premiaciones, siempre hay cambios de talento de última hora. Dicho esto, este año tiene más obstáculos logísticos que la mayoría. La salud y seguridad de nuestros empleados, y socios es de suma importancia”, señaló a la citada publicación.

Del mismo modo, el informante dio a conocer que los MTV Video Music Awards 2020 se llevarán a cabo en los exteriores de la ciudad de New York, aunque anteriormente se iban a celebrar en el Barclays Center de Brooklyn.

J Balvin

“Los VMA 2020 se llevarán a cabo el domingo 30 de agosto y rendirán homenaje a la increíble resistencia de Nueva York con varias actuaciones al aire libre en la ciudad. La audiencia será limitada o nula, cumpliendo con todas las pautas estatales y de la ciudad”, señaló la fuente, la cual acotó además que, según charlas con funcionarios de salud locales eran “más factibles y más seguras” los espectáculos al aire libre.

Como se recuerda, J Balvin reveló en los Premios Juventud 2020 que se había contagiado con el coronavirus y que apenas estaba recuperándose de dicha enfermedad. “Estoy apenas saliendo de la COVID-19, así que han sido días muy difíciles, muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar. A mí me tocó y me tocó bien duro”, señaló en aquella oportunidad.

¿Quiénes se presentarán en los MTV Video Music Awards 2020?

Este año, los MTV Video Music Awards contarán con la presencia de artistas como Lady Gaga, Maluma, CNCO, BTS, Ariana Grande, Miley Cyrus, entre otros.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.