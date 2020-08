Christian Domínguez por boda con Pamela Franco: “Si la pandemia dura dos años, esperaremos”

Christian Domínguez brindó una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, la cual será emitida este jueves 20 de agosto.

En este encuentro, el líder de la Gran Orquesta Internacional habló de su relación con Pamela Franco. Precisamente, sobre su futura boda con la integrante de Agua Bella.

Domínguez aclaró que él y la cumbiambera no están ansiosos por llegar al altar pronto, sino tranquilos y viviendo su romance de la mejor manera posible.

“No es un tema de amor, no hay apuro por casarnos y si la pandemia dura dos años, esperaremos los dos años”, se le escucha decir al cantante a las cámaras de Magaly TV, la firme.

Cabe precisar que Christian Domínguez y Pamela Franco llevan más de ocho meses de relación sentimental. La pareja se ha mostrado bastante unida y ambos han manifestado su deseo de convertirse en padres.

Christian Domínguez y Pamela Franco confiesan que postergaron boda por la pandemia

En una entrevista para ATV, Christian Domínguez y Pamela Franco confesaron que decidieron postergar su boda a raíz de la pandemia.

“La boda iba a ser en noviembre, pero de pronto pasó todo esto (la pandemia), así que vamos a tener que postergarlo para el próximo año”, comentó el cantante de cumbia.

“Christian es una persona muy comprometida con su familia, él no se descuida y está pendiente de ellos, no solo en un tema emocional, sino también económico. He tenido oportunidad de conocer a sus hijos y son niños súper lindos”, añadió por su parte la joven vocalista de Agua Bella.

Christian Domínguez inició romance con Pamela Franco tras terminar con Isabel Acevedo. Foto: La República

