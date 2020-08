Mayra Goñi denuncia que hospital quiso atender a su abuelo en área de infectados con COVID-19

Mayra Goñi se mostró muy indignada al contar que el personal de un hospital ubicado en la ciudad de Ica quiso atender a su abuelo de 98 años en un área donde se encontraban los pacientes infectados con coronavirus, sin realizarle una prueba de descarte de la enfermedad.

“Mi abuelo no lo tenía, ni lo tiene (el virus), pero si lo meten ahí sí se va infectar, no hubiera querido que pase por todo esto”, comentó muy afligida la joven actriz y cantante, quien aclaró que su familiar acudió hasta el centro de salud por otras dolencias.

“El sistema de salud en nuestro país es lo peor. Me duele que mi abuelo tenga que pasar esto cuando no es así, estaríamos infectados todos los que hemos estado con él: las personas que siempre lo cuidan de buena manera y no, ellos no están contagiados. No hay forma que él pueda estar contagiado”, comentó Mayra Goñi a través de una transmisión en Instagram.

De acuerdo con las declaraciones de la intérprete, su familia estaba dispuesta a pagar una prueba molecular para su abuelo, pero el personal del nosocomio se negó. “Les estamos diciendo: ‘queremos hacerle una prueba molecular'. Y no quieren porque saben que va a salir negativa”, añadió.

En otro momento, Mayra Goñi pidió a sus seguidores que cuiden su salud y la de sus familiares, sobre todo si son adultos mayores. “Espero que no pasen por esto porque por la mínima cosa los van a querer combinar con todas las personas enfermas y es lamentable. El hecho de que mi abuelo tenga 98 años no quiere decir que valga menos que los demás”, finalizó.

