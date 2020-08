Stephanie Orúe contrajo la COVID-19: “Si no me hacía la prueba, hubiera seguido trabajando”

La presentadora de Aprendo en casa, Stephanie Orúe, reveló que dio positivo a la prueba del coronavirus. La actriz dejó de presentarse en el programa de educación a distancia y fue reemplazada por Miluska Eskenazi, lo que generó preocupación entre sus fans.

Muchos usuarios le preguntaron si se encontraba mal de salud por su ausencia en el espacio televisivo del Estado. Allí, ella confirmó que está en cuarentena para combatir al virus.

Stephanie Orúe reveló que dio positivo a la prueba del coronavirus. Foto: Stephanie Orúe Instagram

Según Stephanie Orúe, su salud se encuentra estable, debido a que no presenta los síntomas más comunes de la enfermedad. Incluso, aseveró que no lleva ningún tratamiento.

“Estoy en cuarentena 2 semanas. Soy asintomática. No he sentido ningún efecto del virus, pero por prevención y para cuidar a mi entorno es que estoy haciendo la cuarentena. No tengo ningún tratamiento médico, el que estoy llevando es la medicina más natural, que es comer sano, hacer deporte en casa y canalizar mi energía con otras actividades en el hogar”, expresó la actriz en entrevista con Trome.

Según Stephanie Orúe, su salud se encuentra estable. Foto: Instagram

Anunció que se ausentará de Aprendo en casa durante dos semanas. La artista se mostró conforme por realizarse la prueba, pues en el caso contrario, hubiera contagiado a sus compañeros del programa.

“Miluska (Eskenazi) nos está apoyando en estas dos semanas. Si no me hacía la prueba hubiera seguido trabajando como si nada, pero gracias a Dios, a la vida y al universo por habérmela realizado”, finalizó Stephanie Orúe, de 33 años.

