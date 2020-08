Lucho Paz temió perder la batalla contra la COVID-19: “Soy hipertenso, fui operado del corazón”

Lucho Paz contó en una entrevista para América TV que salió airoso del tratamiento para la COVID-19, enfermedad que contrajo el pasado mes de julio.

Sin embargo, durante su recuperación, el cantante de cumbia señaló que temió perder la vida debido a que su salud se complicó. Además, reveló que padece otras enfermedades preexistentes que lo colocaban en la población vulnerable al coronavirus.

Lucho Paz aún se encuentra recuperándose tras dar positivo al coronavirus. Foto: Facebook

“Estuve mal, con la gripe y yo pensé en ese momento que eran los bronquios. Ahí fue donde lamentablemente di positivo y yo me quedé ‘helado’”, dijo el cumbiambero.

Luego, mencionó las complicaciones que sufrió durante su batalla contra la COVID-19. “Soy una persona hipertensa. Me asusté realmente. Fui operado del corazón, tengo insuficiencia cardíaca. Todo esto me llevó a un pánico tremendo”, agregó.

Lucho Paz aún se encuentra recuperándose tras estar postrado en una cama por los bronquios y dolores de garganta. “Hoy ha sido mi ultima visita con el doctor, aun me faltan unos quince días más para estar al 100%”, expresó el cantante.

Como se recuerda, el músico confirmó la noticia en su cuenta de Facebook. Allí, le brindó su apoyo a las víctimas de COVID-19.

“En primer lugar debo agradecer a Dios porque me ha permitido enfrentar el COVID-19 con las fuerzas necesarias para salir adelante. El proceso ha sido complejo y largo, aún me encuentro en tratamiento pero ahora me siento mucho mejor como para saludarlos por aquí y darle ánimo a quienes se encuentran pasando por la misma situación”, escribió.

