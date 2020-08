Tula Rodríguez habla sobre Javier Carmona: “No tengo manutención. Yo solvento todo”

Tula Rodríguez habló abiertamente sobre su situación actual con Javier Carmona, quien se encuentra en estado vegetativo desde mediados de 2018.

La conductora de En boca todos respondió a todos aquellos que solo se centraron en criticarla tras el lamentable accidente de su esposo.

Tula Rodríguez habla sobre Javier Carmona y asegura que ella sola mantiene a su familia, ya que no recibe manutención. FOTO: Instagram.

“Para muchos es bien fácil señalar y juzgar, pero nadie se pone en el lugar del otro. Ahora es difícil que alguien me toque, imagínate, con todo lo que me ha pasado. Con todo lo que me toca vivir, si alguien me escribe algo feo me da igual, que sea feliz. Ya no me jalo los pelos por eso, por nada”, comentó la presentadora a Ojo.

Asimismo, Tula Rodríguez se refirió sobre los duros comentarios que recibió por volver a la televisión a solo unas pocas semanas del accidente de Javier Carmona. La exbailarina aclaró que ella es la única persona que mantiene a su familia y que no recibe ningún tipo de apoyo o manutención.

“Hay gente que aún dice: ‘Ay, que barbaridad, esa mujer ahí saltando y riendo, y el marido así’. Y yo les podría responder: ‘¿Y cómo mantengo a mi marido, si no tengo que hacer lo otro? ¿Entiendes?’. También a veces he leído: ‘Ay, ya estará feliz pues, porque ya heredó o ya tiene una manutención’. Y no saben que no tengo manutención, ni seguro, ni nada, yo solvento al cien por ciento todo”, aclaró.

“Si bien Javier me cambió la vida desde que lo conocí, porque me enamoré, me casé y tuvimos una hija, económicamente yo siempre he sido una mujer que ha trabajado toda la vida, nada se me ha regalado hasta el día de hoy. Yo casada seguía trabajando y hoy lo debo hacer el triple”, agregó.

Tula Rodríguez tiene a Javier Carmona en su casa desde que empezó la pandemia. FOTO: Instagram.

Además, Tula Rodríguez confesó que fue muy duro para ella llevar a Javier Carmona a su casa y verlo todos los días postrado en una cama. Sin embargo, ella señaló que jamás lo abandonará.

“Es muy fuerte, pero también es un acto diario de amor. Yo prometí estar con él en las buenas y en las malas, en la salud, la adversidad. Al inicio cuesta, pero cuando estamos juntos, con mi niña, es algo hermoso. Ella crece sabiendo que está con papito en todos sus momentos”, señaló Tula Rodríguez.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.