Magaly por críticas a sus donaciones: La mezquindad les impide resaltar que 600 familias tendrán comida

Magaly Medina entregó una donación de doce toneladas de víveres a familias en Villa María del Triunfo. Este hecho motivó los aplausos de muchos, pero también las críticas de otros.

“Esta es una donación mía, a modo personal. No es del canal y no es de auspiciadores. Decidí hacerlo para llamar a otras figuras públicas a que también hagan esto”, señaló la presentadora en el lugar de los hechos.

Al enterarse de esto, una gran cantidad de usuarios en redes sociales reprobó el que la conductora haya realizado la solidaria acción acompañada por las cámaras de su programa Magaly TV, la firme.

Ante dichos cuestionamientos, Magaly Medina decidió no quedarse callada y recalcarle a sus detractores que lo importante no es cómo se realice una donación, sino que esta finalmente ayude a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

“Cuando no lo publico y ayudo sin cámaras me critican diciendo que no soy solidaria y cuando llevo cámaras para taparle la boca a los malintencionados también critican. La mezquindad les impide resaltar que 600 familias tendrán comida en su mesa”, aseveró la popular ‘Urraca‘ en Twitter.

La conductora de televisión Magaly Medina reveló que su amiga María Pía Copello donó una tonelada de víveres para que fueran entregados a personas necesitadas en el distrito de Villa María del Triunfo.

“Soy seguidora de la obra que hace el padre Omar y como es un donativo personal, al que también se sumó María Pía Copello con una tonelada de víveres, quise que llegue a las personas que más lo necesitan. Las cámaras de Día D me acompañaron a esta zona”, señaló la presentadora al diario Trome.

