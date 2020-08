Deysi Araujo reaparece en Magaly TV para dar detalles sobre su denuncia por amenazas

La bailarina Deysi Araujo se presentó en el programa de Magaly Medina, el último jueves, para hablar sobre la denuncia que realizó por unas amenazas recibidas.

A través de una videollamada, contó detalles de esta acusación ante la Policía. Como se sabe, durante la mañana acudió a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional para dar sus descargos correspondientes.

Según sus declaraciones, delincuentes la amenazaron de muerte en Facebook y WhatsApp, pidiéndole S/ 8.000. Si en 10 días no abonaba el dinero, le harían grave daño a su hijo.

Por dicho motivo, reapareció en Magaly TV, la firme para hablar del monto económico que los sujetos le piden.

“Yo tengo deudas en el banco. He sacado un préstamo en el banco para terminar de construir mi casita. Gracias a Dios tengo un departamento que alquilo, aquí en mi casa, al menos me da algo (dinero) para sobrevivir”, dijo Deysi Araujo.

Así también, hizo una aclaración sobre sus relaciones, mencionando que no ha intervenido en matrimonios como para que alguien quiera amenazarla.

“Que quede claro que nunca he estado con hombres casados para que alguien, por venganza, quiera hacer daño. O tal vez, relacionada con gente de mal vivir (...) Soy una mujer tranquila, de casa. No salgo a fiestas. Siempre he tratado de ser la mejor madre para mi hijo. No sé de dónde habrá salido esto”, manifestó.

