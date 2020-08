Miley Cyrus anuncia lanzamiento de su nuevo sencillo: “Midnight Sky”

La controversial estrella Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores al revelar que volverá a la música con un nuevo sencillo titulado “Midnight Sky”, así lo anunció por medio de sus redes sociales, donde viene recibiendo emocionados comentarios de quienes extrañan su música.

Este jueves 6 de agosto, la exintérprete de Hanna Montana publicó la noticia en sus perfiles de Instagram y Twitter, pero ahora decidió dar más detalles y compartió un teaser del reciente tema, donde se luce vistiendo su particular estilo noventero y de fondo la palabra “Disco” iluminada por luces de neón.

En otro momento, Miley Cyrus posteó una fotografía donde sostiene un micrófono y el nombre de la canción que está por lanzar. “Sé que se siente como si hubieras estado esperando por siempre jamás ... pero no más ... Ella finalmente está aquí. Mi nuevo single Midnight Sky. 14 de agosto”, escribió la artista norteamericana en la leyenda.

Pero eso no fue todo, ya que la norteamericana continuó jugando con la curiosidad de sus admiradores y publicó otra instantánea, esta vez se mostró al lado de su colega británica Dua Lipa con el mensaje: “Dua ha escuchado lo que tú no has...”.

PUEDES VER: Miley Cyrus sale a marchar a las calles junto a protestantes por la muerte de George Floyd

Como se recuerda, Miley Cyrus anunció en mayo del año pasado que lanzaría tres proyectos musicales: She Is Coming, She Is Here y She Is Everything, que juntos conformarían el álbum She Is Miley Cyrus. Sin embargo, tuvo que poner una pausa a su carrera musical debido a su operación en las cuerdas vocales y la pandemia del coronavirus.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.