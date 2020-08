Whitney Houston: datos curiosos que no sabías de la cantante de “El Guardaespaldas”

Whitney Houston fue una artista con una carrera muy prometedora que fue truncada por su terrible adicción. El sábado 11 de febrero del 2012, la cantante fue encontrada sin vida dentro de la bañera del hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Hoy 9 de agosto, la cantante hubiera cumplido 57 años, por ello, conmemoramos esa fecha tan importante para sus miles de fanáticos, haciendo un repaso de algunas curiosidades que no se conocían sobre esta estrella musical.

Cantaba desde los 15 años

La prodigiosa voz de Whitney Houston se lució públicamente desde los 15 años. A esa edad, la artista cantaba con su madre para poder vender sus canciones, sin el apoyo de una disquera.

Fue la primera afroamericana en salir en la revista Seventeen Magazine

A principios de los años 80 empezó su carrera como modelo. Desde ese momento, y por su imponente belleza, se convirtió en la primera afroamericana que tuvo la oportunidad de lucirse en la reconocida revista Seventeen Magazine.

Su primer álbum se posicionó en el ranking de Billboard

En 1985 la cantante presentó su primer álbum, esta producción fue tan exitosa que automáticamente logró posicionarse en el top 200 de Billboard, ránking donde se mantuvo por 14 semanas consecutivas.

"

Se ha convertido en el ejemplo a seguir de muchas artistas internacionales

La inigualable voz de Whitney Houston se convirtió en una gran influencia de muchos talentos que hoy son consideradas como grandes exponentes musicales como: Mariah Carey, Celin Dion, Alicia Keys y Beyoncé.

Tres de sus mejores éxitos vendieron más de 100 millones de copias mundialmente

Sus canciones con mayor reconocimiento que se convirtieron en inolvidables hits musicales como “I will always love you”, “Saving all my love for you” y “I wanna dance with somebody”, vendieron más 170 millones de copias a nivel mundial.

La canción “I will always love you”

Su éxito musical “I will always love you”, que logró gran popularidad en la película El Guardaespaldas, no fue compuesta por la artista. El autor de esta canción es el cantante de música country Dolly Parton.

Figura en la lista de Récord Guinness

Hasta el momento es considerada como una de las artistas más galardonadas de todos los tiempos, con 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards y 22 American Music Awards, entre otros, que suman un total de 415 premios en toda tu carrera.

Su primera canción fue “Memories”.

La primera canción que grabó Houston fue titulada “Memories”. Este sencillo se encuentra en el álbum One down; sin embargo, es muy difícil de conseguir.

