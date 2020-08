Magaly Medina niega usar Photoshop y asegura que solo es cuestión de “química” con el fotógrafo [VIDEO]

Magaly Medina compartió con sus seguidores de Instagram una sesión de fotos que le realizaron el último martes 4 de julio. En el clip, la figura de ATV aprovechó para responder a todos sus detractores que la juzgan por el supuesto uso excesivo de Photoshop para lucir más joven y esbelta.

La conductora de Magaly TV, la firme publicó un video de cómo es el proceso detrás de una producción para conseguir buenas fotos, desde el maquillaje hasta el momento de las tomas. Así, la comunicadora conversó con su fotógrafo Renzo Díaz, a quién le preguntó si usaba los clásicos retoques para sus retratos.

“A ti te dicen que a veces haces Photoshop con mis fotos” le dijo Magaly Medina al joven, quien no dudó en responder: “No hago Photoshop. Mírenle la pierna, no lo hago”.

“Tenemos toda una producción detrás. Dicen que me corto la cintura. Esto no es Photoshop”, aseguró Magaly Medina, quien aclaró que es imposible lucir más delgada en un video.

“Me preguntan, ¿Magaly cuánto filtro te han puesto? No hay nada de terremoto en mi cola. Acá en el en vivo no se puede hacer Photoshop”, agregó entre risas la conductora.

Asimismo, explicó que ella consigue buenas tomas porque se lleva muy bien con su fotógrafo. “Es tener química y confianza. Ellos me han visto calata, me saco la ropa y me la pongo”, indicó Magaly Medina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.