Sebastián Lizarzaburu pedirá garantías para su hija tras incidente con Ray Sandoval [VIDEO]

El modelo Sebastián Lizarzaburu adelantó que pedirá garantías para su vida y la de su familia, incluyendo a su hija y la madre de esta, su expareja Andrea San Martín, luego que el futbolista Ray Sandoval chocara su auto en aparente estado de ebriedad en el distrito de Lince.

“Mis papás están asustados, yo también. Voy a pedir garantías contra los dos para mis papás, para mí, para mi hermano, para mi hija sobre todo y hasta inclusive para la mamá de mi hija, ya nada me sorprendería”, manifestó Lizarzaburu.

Como se recuerda, el aún futbolista de Sporting Cristal fue detenido la madrugada de este domingo luego de chocar el auto de Sebastián Lizarzaburu conducido por la madre del modelo. Se le encontró 1.73 de alcohol en el cuerpo, cuando el límite es de 0.5.

Además, el popular “hombre roca” aseguró que Ray Sandoval intentó sobornar a los efectivos que lo detuvieron junto a su actual pareja, Andrea Miranda.

“Ha querido coimear dentro, porque tengo fuentes que me han contado que ha querido coimear, pero por la presión que he hecho no le han aceptado, así que ha tenido que pasar el dosaje como se debe y le salió positivo”, indicó.

Ray Sandoval tras ser detenido en estado de ebriedad: “Todos cometemos errores”

Ray Sandoval, futbolista del club Sporting Cristal implicado en un sonado incidente tras chocar en estado de ebriedad junto a su pareja Andrea Miranda contra el auto de la madre del modelo Sebastián Lizarzaburu, hizo un mea culpa y se disculpó públicamente luego de su detención a manos de la Policía la madrugada de este domingo.

“Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción. Creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados y no tengo por qué ventilar, con esto no me excuso de mi acto y es el motivo pro el cual mis disculpas públicamente”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

