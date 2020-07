Christian Meier critica en entrevista con CNN las fallas del Perú durante la pandemia

Christian Meier brindó una entrevista para el reconocido medio internacional CNN Español. Allí el actor hizo una crítica sobre las fallas que tuvo el Perú durante la pandemia.

El portal difundió una parte de las declaraciones del ‘galán’ de telenovelas. En el corto video, Christian Meier se refiere a la informalidad laboral y asegura que la “escasez cultural” de los peruanos origina que no se cumpla con el aislamiento social para prevenir la COVID-19.

“El Perú es un país que el 70 % de su economía es informal, quiere decir que el 70 % vive del día a día, no tiene acceso a comunicaciones, agua ni a servicios básicos”, expresó el actor.

Para Christian Meier, un gran grupo de peruanos “jamás va a entender” que deben cumplir con el aislamiento social porque le falta cultura.

“Entonces, por más que se les diga que tiene que quedarse en casa por una cuestión de salud, jamás lo van a entender porque no tienen un seguro debido a que no se quieren formalizar. Así que por más que fuimos unos de los primeros en llamar al confinamiento, solo se sentía en algunos estratos del Perú. La gran mayoría no lo entiende, no es un problema económico sino de escasez cultural”, finaliza el artista en el video de la CNN.

Sin embargo, las críticas contra Christian Meier en Twitter no se hicieron esperar. Muchos usuarios peruanos lo acusaron de “meterse” en el ámbito político y de ser ajeno a la realidad que vive el país.

“¿Ha fallado Perú en el manejo de la pandemia de coronavirus? La opinión de Christian Meier este viernes a las 8 p. m. hora de Miami por CNNE”, se lee en la cuenta oficial del programa.

“Christian Meier, el nuevo Jorge Cuyubamba”, “El problema con que Christian Meier analice la realidad del Perú es que siempre ha estado completamente desconectado de la realidad”, “¿Por qué no entrevistan a ‘Melcochita’? ¿Tan caída de entrevistados está la CNN en Miami?”, “¿Quien es Christian Meier, algún epidemiólogo?”, fueron algunas de las críticas que aparecen en Twitter.

