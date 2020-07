Ethel Pozo llora en vivo al recordar que Augusto Polo Campos ayudó a Gisela Valcárcel

La presentadora de América Hoy, Ethel Pozo, rompió en llanto al recordar los duros momentos que sufrió junto a su madre Gisela Valcárcel cuando era una bebé.

Todo empezó durante una entrevista en vivo a Florcita Polo. Allí la hija de la popular ‘Gise’ le preguntó si sabía que su padre el cantautor Augusto Polo Campos le regaló una caja de leche a su madre.

“Florcita, me emociona porque creo que si sabes la anécdota que mi mamá cuando era muy pobre, no tenía para comparar leche, y tu papá la vio y le preguntó qué pasa hija, él le regaló un six pack de leche a mi mamá. ¿Sábes esa historia?”, expresó entre lágrimas la conductora de televisión.

Florcita Polo reconoció que su padre le contó esa experiencia hace muchos años antes de su muerte y aseguró que él le enseñó a ser bondadosa con los demás. “Mi papá nos dijo que hay que ayudar siempre a quien necesita”, declaró.

“Siempre me hablaba cosas lindas de tu madre, me decía que (Gisela Valcárcel) era una mujer maravillosa y tiene una hija linda, la voy a apoyar, sí me contó”, respondió la hija de Susy Díaz.

Luego, la figura de la farándula peruana mencionó que recuerda a su padre con mucho cariño en este mes julio debido a las Fiestas Patrias.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.