Korina Rivadeneira y Mario Hart revelan la fecha prevista del nacimiento de su bebé [VIDEO]

Korina Rivadeneira y Mario Hart están ansiosos por el nacimiento de su primera hija; así lo demuestran en todas las entrevistas en vivo que realizan.

En esta ocasión, la pareja apareció en En boca de todos y mostró la decoración del dormitorio que ya tienen preparado para la bebé. “He recurrido a él muy pocas veces porque ustedes saben quién tiene el mejor gusto acá”, contó la modelo venezolana entre risas.

PUEDES VER Korina Rivadeneira muestra la hermosa decoración de la habitación de su bebé Lara [VIDEO]

Sin embargo, también revelaron la fecha tentativa del nacimiento de su hija Lara, que estaría a solo semanas de llegar al mundo.

A través de un cuadro, Korina Rivadeneira y Mario Hart mostraron el 8 de setiembre junto a la primera ecografía de la bebé, que publicaron en sus redes cuando anunciaron que se convertirían en padres.

Korina Rivadeneira cuenta cómo sobrelleva los dolores del embarazo

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es superdoloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso... ya me están empezando los dolores”, mencionó la esposa de Mario Hart en sus historias de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.