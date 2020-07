One Direction: sus integrantes celebran el décimo aniversario de la banda [VIDEO]

Los integrantes de One Direction se pronunciaron en sus redes sociales para recordar las épocas que vivieron con la agrupación británica. Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan compartieron entrañables mensajes por el décimo aniversario de la ‘boy band'.

Por motivos de esta celebración, lanzaron un sitio web especial para crear una experiencia inolvidable hacia sus seguidores. Esta sorpresa fue anunciada días antes cuando se reactivó el Instagram del quinteto.

Así también, lanzaron una lista de reproducción en Youtube con sus mejores temas, incluyendo una versión mejorada de su videoclip “What Makes You Beautiful” y un live de “Where We Are Tour”.

Integrantes de One Direction dejan mensaje

Harry Styles envió un mensaje a la banda a través de su cuenta de Instagram. En su post, expresó el cariño por sus compañeros durante la trayectoria a lo largo del tiempo, acompañando una imagen de sus integrantes abrazados.

“Gracias a nuestro equipo y todos los demás que nos ayudaron en el camino. A todos los fanáticos, los amo y les agradezco de todo corazón. Lo hicimos y cambiamos todo. Y finalmente... a los muchachos, los amo mucho, y no podría estar más orgulloso de todo lo que logramos juntos”, escribió en su extenso agradecimiento.

Así también, Louis Tomlinson decidió sacar una fotografía de la banda en sus inicios. “Nuestra primera foto juntos. Los recuerdos que hemos compartido han sido increíbles. No puedo creer que hayan pasado 10 años. Miro hacia atrás increíblemente orgulloso. Gracias por todo, muchachos”, redactó.

Por su parte, Liam Payne sacó a la luz un mensaje que le envió a su padre anunciando que pertenecería a una ‘boy band'.

“Qué viaje... No tenía idea de en qué estábamos metidos cuando le envié este mensaje de texto a mi papá hace diez años en el momento exacto en que se formó la banda. Gracias a todos los que nos han apoyado a lo largo de los años y gracias a los niños por compartir esto conmigo”, acotó el cantante.

Finalmente, Niall Horan les envió un tierno mensaje confesando que lo vivido con ellos fue una de las mejores experiencias. “Cuando conocí a estos cuatro caballeros, no había forma de que pensara que haríamos lo que hicimos. Tantos recuerdos increíbles que compartimos juntos. Sentimos la adoración de millones de personas de todo el planeta a diario y fue alucinante. Es una parte tan importante de nuestras vidas y siempre lo será”, redactó.

