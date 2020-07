‘Mero Loco’ afligido por Susy Díaz: “Desde que está con Walter Obregón la veo en problemas”

Eddie Higaldo, popularmente conocido como el ‘Mero loco', manifestó sentirse muy preocupado por su expareja Susy Díaz, quien reveló que recibido altos cobros por el servicio de luz desde que inició la pandemia.

El empresario indicó además que la parálisis facial que sufrió la excongresista habría sido ocasionada por problemas con Walter Obregón, su actual pareja.

“La pareja le haya hecho dar una cólera, pienso yo, porque ella jamás conmigo nunca ha tenido, ni siquiera ni un derrame de un dedo, parálisis de un dedo, nada. Desde que está con este muchacho Walter Obregón solo veo problemas y problemas”, detalló al programa En Exclusiva.

Asimismo, el ‘Mero Loco’ criticó el hecho de que Susy Díaz se preocupe excesivamente por problemas económicos.

“¿Cómo se va a preocupar Susy por un recibo de luz? Yo desde la pandemia pago mil soles de luz. Yo que no tengo plata para pagar, ay Susy Díaz, por favor, a su edad, preocupándose por el dinero”, añadió el exnovio de la mamá de Florcita.

Hace unas semanas, Susy Díaz dio a conocer que sufrió una parálisis facial por la intranquilidad que sentía ante el incremente excesivo en su recibo de luz.

“He sufrido de parálisis facial y me encuentro medicada por culpa de los recibos virus, para mí es un asalto sin pistola”, relató.

“Cada mes sube más, ya casi estoy pagando 5.000 soles. Así como van las cosas creo que en diciembre tendré que abonar como 10.000 soles. Me he tenido que ir a vivir a Huarmey de susto y para que Walter me cuide”, señaló la excongresista.

