Jazmín Pinedo sobre publicaciones de Gino Assereto: “Cada uno hace lo que quiere con su vida”

Jazmín Pinedo fue consultada sobre las últimas publicaciones que viene realizando Gino Assereto tras el ‘ampay’ que protagonizó ella junto a su expareja Jesús Neyra.

El chico reality compartió en Instagram una foto suya donde apareció con el pelo color rosado. La conductora de Esto es guerra explicó que a él le gusta variar de look cada vez que puede.

“A él le gusta jugar con su pelo y está bien, que importa lo demás. Lo ha tenido rubio se lo ha cortado. Cada uno hace lo que quiere con su vida, con su cuerpo y si a él le gusta, está bien”, indicó Jazmín Pinedo a América Espectáculos.

Asimismo, Jazmín Pinedo también aclaró sobre el misterioso mensaje que Gino Assereto compartió en sus redes.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios”, fue lo que escribió el modelo. El post desató la preocupación de sus seguidores.

Ante esto, la presentadora puso paños fríos a la situación y aseguró que todo se trata de una canción. Además, descartó que el padre de su hija le haya enviado una indirecta con ese post.

“Él y Jota están metidos de la música, no paran de escribir. Es algo que comparten. Si vi un poco (de la polémica que desató la publicación) son temas personales de él, no me corresponden y yo por respeto prefiero no, no me quiero meter”, señaló.

“Este post puntual no tiene que ver conmigo, es un tema muy personal que, personalmente, no me compete”, finalizó.

