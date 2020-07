Sigrid Bazán: “No he usado ese calificativo (pobres) para referirme a los alumnos”

La periodista Sigrid Bazán ha sido blanco de comentarios tras difundirse un video donde se le escucha utilizar el término “pobres”, cuando hablaba de la Universidad Privada del Norte (UPN), durante una videoconferencia.

A través de sus redes sociales, la conductora decidió explicar por qué empleó esa palabra. De acuerdo a su pronunciamiento, no fue su intención ofender a ningún alumno de aquel centro de estudios.

La comunicadora detalló el contexto en que se utilizó el término durante el encuentro virtual: “Han difundido un video en el que se me escucha decir ‘pobres', en referencia al ala de una familia que siendo dueña de una universidad no es tan adinerada como la otra. Entiendo que no es una expresión afortunada y lamento las interpretaciones malintencionadas que se están haciendo de esa frase”.

Sigrid Bazán agregó que en ningún momento fue su intención dar ese adjetivo a los estudiantes: “El video es claro, no he usado ese calificativo para referirme a los alumnos. Rechazo ese tipo de afirmaciones pero pido disculpas a quien legítimamente se haya sentido ofendido por esa expresión”.

Este episodio surgió en una conferencia virtual que tenía como objetivo difundir los reclamos de jóvenes universitarios por una educación justa y accesible.

Sin embargo, la controversia se dio cuando uno de los invitados explicó que la UPN era propiedad de Rosa Núñez, exesposa de César Acuña, y Sigrid Bazán replicó: “De pobres, de los Acuña pobres”.

Cabe resaltar que la Universidad Privada del Norte es dirigida por la compañía estadounidense Laureate Internacional Universities, una gran comunidad de universidades a nivel mundial.