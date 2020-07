Te doy la vida: conoce al elenco completo de la exitosa telenovela de Televisa

View this post on Instagram

⭐️🙏🏻 Ahora sí puedo despedirme de ti Elenita de mi corazón, qué gran compañera fuiste, cómo me enseñaste pero siempre ante toda dificultad me llevaste de la mano a buen puerto. Te quedas en un lugar especial en mi corazón, gracias por retarme TODOS los días en TODO momento, por no dejarme descansar ni aflojar el ritmo nunca, porque cuando creí que te conocía me sorprendías cada vez más. Te quedas con un pedacito de mí y yo me quedo con un pedacito de tí. GRACIAS por escogerme para vivirte, GRACIAS por lo aprendido, GRACIAS por los retos, GRACIAS por ese amor incondicional ante todo, GRACIAS por tanta lucha y GRACIAS GRACIAS GRACIAS por todas las satisfacciones que me dejas. . GRACIAS A TODOS USTEDES EN SU CASA QUE RECIBEN ESTA HISTORIA Y A ESTE PERSONAJE CON TANTO AMOR!!! Gracias siempre!!! 🙏🏻💜💜💜 @tedoylavida