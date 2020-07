Día de The Beatles: ¿por qué se recuerda cada 10 de julio al cuarteto de Liverpool?

Sin duda existen muchas bandas emblemáticas que cambiaron por siempre la historia de la música rock. Una de ellas es el legendario grupo británico The Beatles, que en los años 60 empezó a hacerse conocido y desde entonces no ha dejado de tener fanáticos.

Aunque el grupo en la actualidad está disuelto por la separación de sus integrantes y las muertes de John Lennon y George Harrison, la banda de rock de Liverpool sigue siendo recordada, e incluso se estableció una celebración especialmente para ellos: el Día de The Beatles.

Sobre este tema, al parecer, no es del todo cierto. Aunque a los fans les encantaría, lo cierto es que la Unesco no declaró un Día Mundial de los Beatles, pues en su web donde se especifican los días mundiales e internacionales no hay aclaración sobre ello, y no aparece.

¿Cuándo es la fecha oficial del Día de The Beatles?

Aunque muchos fans han señalado distintas fechas de su celebración, ya que lo relacionan con momentos representativos en la historia de la banda, se ha fijado un día específico para conmemorar la formación de la agrupación.

Lo cierto es que la fecha oficial del Día de The Beatles es el 10 de julio, en relación al regreso triunfante de la banda a Liverpool luego de una exitosa gira por Norteamérica.

The Beatles. (Foto: Culturizando)

¿Por qué se celebra el Día de The Beatles?

El 10 de julio de 1964, The Beatles retornó a su natal Liverpool luego de un éxito avasallante por los Estados Unidos, justo antes del lanzamiento de su película A hard day’s night.

A partir de esa fecha, The Beatles empezó a hacerse cada vez más famoso y conocido por todo el mundo. Es por eso que desde el 2008 se fijó el 10 de julio como su fecha para celebrar en Liverpool y Hamburgo, pues es considerado el punto de partida que tuvieron hacia el éxito.

Otras fechas alternativas del Día de The Beatles

Como se mencionó, existen otras fechas que los fanáticos establecieron como el día oficial para conmemorar a The Beatles, sin embargo, no han sido considerados legítimos por la comunidad de Liverpool y Hamburgo.

Los seguidores de la agrupación inglesa indicaron que el 6 de julio sería el día para conmemorar a la banda, pues es el día en el que John Lennon y Paul McCartney se conocieron. Como se sabe, estos dos integrantes fueron los más resaltantes del grupo.

Otras personas en Estados Unidos consideran que el Día Mundial de The Beatles es el 27 de febrero, ya que casualmente celebran “la paz y belleza” que transmiten las canciones. Sin embargo, esta fecha tampoco fue confirmada en su totalidad.

Los ‘fab four’ empezaron a tocar en Cavern Club, de su natal Liverpool, el mismo día de su inauguración el 16 de enero de 1957. Debido a este suceso, muchos de sus seguidores consideran que es el día oficial para recordarlos.