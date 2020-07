Verónica Linares responde a reclamo de Silvia Cornejo y ‘culpa’ a Rebeca Escribens [VIDEO]

Rebeca Escribens regresó al set de América Espectáculos junto a Verónica Linares y Federico Salazar. La conductora de televisión fue reemplazada por unos días por la exmodelo Silvia Cornejo, quien se quejó de haber sido maltratada por los periodistas.

La ex Miss Perú cuestionó al par de conductores porque no la saludaron cuando empezó su bloque sobre las noticias del espectáculo peruano. “Muy buenos días, Verónica, Federico. ¿Qué tal? Una que se levanta 6 de la mañana para estar aquí y Verónica ni siquiera dice ‘Hola, Silvia’ ¿no? ¡Nada! Bueno”, expresó.

Rebeca Escribens, Federico Salazar y Verónica Linares. Foto: captura América TV

Tras la polémica en los medios, Verónica Linares bromeó con su compañera Rebeca Escribens al referirse a las declaraciones de Silvia Cornejo. Al inicio, la comparó con la presentadora.

“¿Ahora viene Silvia Cornejo, no? ¿Silvia Cornejo?”, declaró la periodista. En respuesta, la conductora de América Espectáculos reveló que se comunicó con la ex reina de belleza.

“Las quejas me han llegado por WhatsApp, ni más te remplazo me dice, me tratan mal Federico y Verónica, muy mal”, agregó Rebeca Escribens.

Silvia Cornejo, conductora de América Espectáculos.

Luego, la compañera de Federico Salazar aseguró que la culpó de manera sarcástica. “Si tú (Rebeca) nos dejas las indicaciones: ‘Cuando venga Silvia, trátenla mal para que se vaya rápido’, así nos dices”, expresó.

Rebeca Escribens pensó que tenía coronavirus

La salida de Rebeca Escribens, por unos días del noticiero, se debió a que contrajo un fuerte resfrío, enfermedad por la cual ella temió que se trataba del coronavirus.

“Yo estoy bien, gracias a Dios. Simplemente fue un resfrío, pero cualquier síntoma de resfriado te lleva a pensar que tienes esa ‘cochinada’ que anda rondando el mundo, estás con la paranoia”, contó la también actriz.

