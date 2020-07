Esto es Guerra estrena canción propia para apoyar una causa social [VIDEO]

Desde que inició la cuarentena, Esto es Guerra se ha mostrado comprometido en apoyar a diversas causas sociales.

Es por ello que se encuentran promocionando su nuevo videoclip musical llamado ‘Primero tu salud’, tema en el que Michelle Soifer y Hugo García son los principales vocalistas, para recolectar víveres no perecibles y donarlos a personas o instituciones afectadas por el avance de la COVID-19.

Dichos donativos serán llenados en camiones a medida que este material audiovisual acumule vistas. Su meta es llegar a 300.000 reproducciones en Youtube e Instagram.

Esto es Guerra

En ‘Primero tu salud’ también participaron Angie Arizaga, Luciana Fuster, Pancho Rodríguez, Patricio Parodi, Rafael Cardozo, Facundo González, Ivana Yturbe entre otros guerreros y combatientes.

La letra señala que tras cien días de cuarentena, los peruanos volvieron a las calles para retomar sus actividades. Sin embargo, los integrantes de Estos es Guerra manifiestan que las personas lo hagan con responsabilidad por medio del uso de mascarilla, con distanciamiento social, lavándose las manos y aplicándose alcohol.

El productor del programa, Peter Fajardo, resaltó que con este video planean seguir involucrándose a la ayuda social.

“Queremos seguir apoyando a la gente que lo necesita, y cada vez queremos involucrarnos más (...). (Con) Lávate las manos no solo concientizamos a nuestros fans, que no debemos bajar la guardia con las medidas de bioseguridad, pero dijimos, por qué no, seguir ayudando, es así que nace la idea de la del reto de las 300 mil reproducciones que tendrá como premio una camionada de donativos”, recalcó.